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巴沙迪那推新建案 現代化綜合大樓緊鄰210公路

記者朱敏梓／巴沙迪那市報導
巴沙迪那新推公寓大樓，將採用現代風設計，由兩棟建築組成。（取自巴沙迪那設計委員會）
巴沙迪那新推公寓大樓，將採用現代風設計，由兩棟建築組成。（取自巴沙迪那設計委員會）

巴沙迪那設計委員會（The Pasadena Design Commission）近日討論一項新的多戶住宅開發案的初步申請，該開發案位於Locust Street 713-719號，將取代現有的3棟建築，改建現代化的5層和6層綜合大樓。該建案緊鄰210高速公路。

擬議的開發案將由兩棟建築組成，占地1萬3168平方呎，呈L形，面向Locust Street和East Corson街。總建築面積2萬6525平方呎，包括一層半地下停車場，提供19個停車位，從Locust街進入。公寓樓設有27個一居室、兩居室和三居室公寓。該開發項目由Desai Architecture設計，將包括健身房、社區活動室和中央庭院。

根據申請報告，該項目採用現代風設計，具有起伏立面的表現構圖，應用了多樣的材料、凹入和突出的陽台、傾斜的牆面和平斜的窗戶，貫穿兩棟建築，擬議的材料包括板狀混凝土、陶瓷釉磚、垂直木板、光滑抹灰和立縫金屬板。

西側設計圖。（取自巴沙迪那設計委員會）
西側設計圖。（取自巴沙迪那設計委員會）

面向Locust街的南樓將有5層，高度約為58呎，而面向East Corson街的北樓將有6層，高度約為68呎。擬議的退縮包括街道前方各10呎，兩側各5呎。

工作報告列出了委員會需要考慮的幾個潛在設計問題，包括項目的退縮、與公共領域的關係、兼容性和建築形式的一致性。報告還建議修改一樓層以增強行人導向和街道活化。其他考量因素包括保持建築形式的一致性，應用材料以反映傳統層次結構，並增強流通模式。報告建議建立清晰的窗戶節奏，確保結構風格的一致性。

按照城市的批准流程，項目將需要設計委員會的概念和最終設計審查，然後才會發放建築許可證。

面向Locust街的五層南樓。（取自巴沙迪那設計委員會）
面向Locust街的五層南樓。（取自巴沙迪那設計委員會）

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