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政要僑領 蒙市紀念七七抗戰87周年

記者張庭瑜／洛杉磯報導
美國退伍軍人也獻花，表達對抗戰先烈的敬意與追思。（記者張庭瑜/攝影）
美國退伍軍人也獻花，表達對抗戰先烈的敬意與追思。（記者張庭瑜/攝影）

南加州中國大專院校聯合校友會與蒙特利公園市政府，7月7日在蒙特利公園市府前廣場聯合舉辦「2024七七抗戰八十七周年紀念大典」。此次活動旨在緬懷二戰期間陣亡的將士及無辜受難的百姓，並通過釋放和平鴿祈求世界和平。

今年活動主題為「華僑與抗戰」，強調華僑在抗戰期間的重要貢獻。紀念大典由旅美空軍子弟學校校友演唱空軍軍歌揭開序幕，隨後進行歡迎中美退伍軍人和中華旗隊進場、升旗儀式、美國和中華民國國歌演唱、悼念抗戰將士、釋放和平鴿以及社團向紀念碑獻花致敬等環節。

活動吸引眾多政界和僑界人士參加，包括駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀、國會議員趙美心、洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永、羅省中華會館李金生主席、美國越柬寮華人團體代表羅明僑務委員、韓華代表遲景林僑務委員、聖蓋博市市議員丁言愉，以及多位中華民國僑務委員和僑務諮詢委員，南京大屠殺見證人Richard Brady的後代Jeff等。

趙美心議員為大專校友會成員頒發國會表彰證書，表彰他們在組織此次活動中的傑出貢獻。趙美心指出，七七事變揭開八年抗戰的序幕，中華民國軍隊和海外華僑在這場戰爭中的貢獻和犧牲。她感謝各大社團對活動的支持，並強調紀念這段歷史對當今社會的重要性。蒙特利公園市長黃泰平對大專校友會舉辦此次活動表示感謝，強調和平的重要性；他為華裔美國人在社區中扮演的重要角色感到驕傲，並分享了自己祖父在中華民國空軍服役的經歷。

駐洛經文處長紀欽耀則表示，盧溝橋事變是中國抗戰史上的重要一頁，今年也是諾曼第登陸80周年。他呼籲大家珍惜和平，緬懷先烈的犧牲。大專會長吳典龍也表示，這次活動旨在提高愛國意識，呼籲大家同心協力，促進中美關係的和諧發展。他希望通過紀念七七抗戰，讓更多人銘記那段艱難的歷史，共同祈求世界和平。

升旗典禮上，現場奏唱美國和中華民國國歌，氣氛莊嚴肅穆。（記者張庭瑜/攝影）
升旗典禮上，現場奏唱美國和中華民國國歌，氣氛莊嚴肅穆。（記者張庭瑜/攝影）
趙美心議員頒發表揚狀，以表彰和感謝活動籌辦者的辛勤付出和傑出貢獻。（記者張庭瑜/...
趙美心議員頒發表揚狀，以表彰和感謝活動籌辦者的辛勤付出和傑出貢獻。（記者張庭瑜/攝影）
趙美心（右一）、黃泰平（右二）等人一同獻花，向抗戰先烈致以崇高敬意。（記者張庭瑜...
趙美心（右一）、黃泰平（右二）等人一同獻花，向抗戰先烈致以崇高敬意。（記者張庭瑜/攝影）
活動籌辦人沈露茜為此次活動的順利舉行付出了大量心血和努力。（記者張庭瑜/攝影）
活動籌辦人沈露茜為此次活動的順利舉行付出了大量心血和努力。（記者張庭瑜/攝影）
活動一開始，由空軍子弟學校校友演唱空軍軍歌，為整個紀念儀式揭開序幕。（記者張庭瑜...
活動一開始，由空軍子弟學校校友演唱空軍軍歌，為整個紀念儀式揭開序幕。（記者張庭瑜/攝影）
活動有美軍退伍代表出席，充分體現了這場歷史紀念活動的跨文化意義，以及中美兩國人民...
活動有美軍退伍代表出席，充分體現了這場歷史紀念活動的跨文化意義，以及中美兩國人民在銘記歷史、珍惜和平方面的共同心聲。（記者張庭瑜/攝影）
中美退伍軍人和中華旗隊進場，場面莊嚴肅穆。（記者張庭瑜/攝影）
中美退伍軍人和中華旗隊進場，場面莊嚴肅穆。（記者張庭瑜/攝影）
中華會館成員獻花致敬，表達對抗戰先烈的崇敬與緬懷。（記者張庭瑜/攝影）
中華會館成員獻花致敬，表達對抗戰先烈的崇敬與緬懷。（記者張庭瑜/攝影）
紀欽耀表示，盧溝橋事變是中國抗戰史上的重要一頁，今年也是諾曼第登陸80週年；他呼...
紀欽耀表示，盧溝橋事變是中國抗戰史上的重要一頁，今年也是諾曼第登陸80週年；他呼籲大家珍惜和平，緬懷先烈的犧牲。（記者張庭瑜/攝影）
紀欽耀帶領僑領獻花，向抗戰先烈表達崇高的敬意。（記者張庭瑜/攝影）
紀欽耀帶領僑領獻花，向抗戰先烈表達崇高的敬意。（記者張庭瑜/攝影）
大專聯合校友會成員獻花致敬，表達對抗戰先烈的深切緬懷。（記者張庭瑜/攝影）
大專聯合校友會成員獻花致敬，表達對抗戰先烈的深切緬懷。（記者張庭瑜/攝影）
來賓們共同釋放和平鴿，象徵對世界和平的期盼與祝福。（記者張庭瑜/攝影）
來賓們共同釋放和平鴿，象徵對世界和平的期盼與祝福。（記者張庭瑜/攝影）
中美退伍軍人和中華旗隊向在場的僑領政要致敬。（記者張庭瑜/攝影）
中美退伍軍人和中華旗隊向在場的僑領政要致敬。（記者張庭瑜/攝影）

蒙特利公園市 中華民國 趙美心

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