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與子爭孫監護權 法院判祖父母贏

記者邵敏／洛杉磯報導
祖父母照顧孩子多年，華人父母失去監護權。此為示意圖。（Unsplash.com）
祖父母照顧孩子多年，華人父母失去監護權。此為示意圖。（Unsplash.com）

對於孩子的監護權問題，華人通常的理解是父母永遠擁有優先權，但律師指出，美國法官的判決並非如此，一切將以孩子的最大利益考慮。曾有一起案例，父母與祖父母爭奪撫養權，法官最終將孩子判給祖父母，理由是孩子已經跟著祖父母生活多年。

洛杉磯律師劉龍珠介紹這起案例，有一對居住在香港的華人夫妻，曾把年幼的孩子送到美國，由祖父母照顧。五六年後，這對夫妻想把孩子接回香港生活，但祖父母不同意，雙方最終鬧上法庭爭奪孩子，法官的判處結果是，祖父母擁有這個孩子的監護權。

對於輸了這場官司，當事人夫妻非常不理解，「這是我們的孩子，當初只是拜託祖父母照顧，為什麼親身父母還會失去孩子的撫養權？」

劉龍珠解釋說，判決結果就是根據孩子的最大利益考量，在法官的觀念里，美國是全世界最好的地方，孩子已經在美跟著祖父母生活多年，習慣這里的生活，父母現在要把孩子帶離美國，對孩子來說並非最好的選擇。據悉，這起案例中的兒童身分並非美國公民，也不是綠卡居民，但當局力求保護任何一個在美生活的孩子。

美國法律要求父母需盡最大努力照顧子女，如果父母無法履行其撫養責任，那麼孩子的監護權就有可能被剝奪，可以由祖父母、親戚、或當局指定的其他人員擔任。比較常見的是，很多初到美國的華人父母打罵孩子時被鄰居舉報，警察立馬上門質問父母；或者家長將年幼孩子單獨留在家中、車上，或讓孩子在無人監管的狀態下游泳等，這些行為都會被判定為 「不合格的父母 」，可能面臨失去監護權的結局。

華人 香港 綠卡

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