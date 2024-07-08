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貴人指點 潘羿瑋從停車場飛躍冠軍台

記者張庭瑜／洛杉磯報導
年僅24歲的台灣車手潘羿瑋，在踏入賽車領域短短幾年內，就在美國賽場上嶄露頭角，收穫了令人矚目的成績。從20歲才首次接觸摩托車，到如今已在各大賽事中斬獲多面獎牌。（潘羿瑋提供）
年僅24歲的台灣車手潘羿瑋，在踏入賽車領域短短幾年內，就在美國賽場上嶄露頭角，收穫了令人矚目的成績。從20歲才首次接觸摩托車，到如今已在各大賽事中斬獲多面獎牌。（潘羿瑋提供）

潘羿瑋的賽車訓練歷程大致可分為三個階段。初到美國時，受限於經濟條件，他只能利用深夜的停車場進行自主訓練。在這樣艱難的條件下，他常常要面對流浪漢的騷擾、骯髒的場地等問題。但憑藉著對賽車的熱愛，他堅持不懈地練習，日復一日地累積基本功。儘管裝備簡陋，潘羿瑋仍舊把握每分每秒，在停車場上來回馳騁，為日後的突破奠定基礎。

第二階段的轉捩點發生在2021年。當時，知名MotoGP車手Maverick Viñales在德州機場看完比賽後，偶遇潘羿瑋並交換了Instagram聯絡方式。之後看到潘羿瑋的訓練影片，因十分欣賞他的天賦，主動提供賽車指導，並邀請他前往西班牙參加訓練。在西班牙的訓練營中，潘羿瑋遇到了加拿大華裔機車冠軍Rodney Fee。回到美國後，在潘羿瑋的自主訓練中，Rodney主動介紹他的技師，暱稱Bamm的康威（Martin Conway）。Bamm曾培育出多位美國知名車手，如Nicky Hayden、Joe Roberts等，更曾在上海協助建設MotoGP賽道。在Bamm的悉心指點下，潘羿瑋的騎術和賽車知識都有了長足的進步。

Bamm表示，他與潘羿瑋的結識源於多年好友Rodney的介紹。Rodney曾在西班牙幫助過潘羿瑋，之後在美國把潘羿瑋介紹給了Bamm。了解到潘羿瑋希望能實現成為台灣冠軍的夢想後，Bamm對此挑戰感到十分興奮。談及台灣人在這個行業中的情況，Bamm指出，這個行業中台灣人並不多，因此他非常熱中於幫助潘羿瑋獲勝。

談到對潘羿瑋的印象，Bamm表示，潘羿瑋讓他想起Rodney。無論是在野心、態度上抑或是其他方面，潘羿瑋都讓他聯想到多年來與Rodney一起的時光，表現非常優秀。而Bamm也希望像當年跟Rodney在中國上海爭取興建FIM合格MotoGP賽道，與潘羿瑋一同為台灣爭取第一個台灣FIM合格的MotoGP賽道，為台灣的摩托車比賽做出最大的貢獻。

在西班牙訓練期間，潘羿瑋曾發生意外，導致舟狀骨骨折。但他不願放棄這千載難逢的學習機會，強忍傷痛，在骨折五天後便重返賽道。即便傷勢未癒，他仍堅持每天練車三到四小時，其不屈不撓的意志令教練們動容。就是在這樣艱辛的條件下，潘羿瑋開始鑽研賽車的機械原理，並學會與技師密切溝通，尋求最佳的車輛調校，務求在賽道上爭取每分每秒。

返回美國後，潘羿瑋進入了第三階段的高強度集訓期。他每周固定投入至少3天、每次6小時的練車時間，平均單日里程可達200圈。從加州的Buttonwillow賽道到Thunderhill賽道，他馳騁於美國西岸的各大賽道，透過反覆練習來強化自己的體能和技巧。為了在起跑時能有最佳的表現，潘羿瑋還會特別採用一台65cc的二行程小型賽車，在寬闊無人的停車場上練習起步和過彎。

勤練之餘，潘羿瑋也開始參與美國AFM分站賽事。去年，他在350cc級距中奪下第三名；今年更是接連在Buttonwillow和Thunderhill兩大賽道上斬獲佳績：第一回合的350 Superbike組第三名、第三回合的350 Superstock組第三名和Superbike組第二名，以及第四回合的Superstock組第三名和Superbike組第二名。

潘羿瑋認為，在國外能比賽除了努力還需要一些運氣，所以他也把台灣的摩托車零件品牌帶到國際讓其他國家的人看到，也是一種責任。談起未來的目標，潘羿瑋表示，他正在全力為2025-2026年的MotoAmerica美國摩托車錦標賽做準備。與此同時，他也期許自己能夠學有所成，將來回到台灣培育下一代的賽車新秀。

潘羿瑋與他的技師Bamm時常討論賽車調校參數；講解時，潘羿瑋都會在一旁認真聆聽，...
潘羿瑋與他的技師Bamm時常討論賽車調校參數；講解時，潘羿瑋都會在一旁認真聆聽，不時點頭或提出自己的見解。他們的眼神中閃爍著對賽車的熱情，言談間流露出多年合作培養出的深厚信任。（潘羿瑋提供）
在每一場比賽中，24歲的台灣車手潘羿瑋都堅持攜帶中華民國國旗。無論是在賽前準備、...
在每一場比賽中，24歲的台灣車手潘羿瑋都堅持攜帶中華民國國旗。無論是在賽前準備、比賽中的衝刺，還是賽後的慶祝，那面青天白日滿地紅的旗幟始終伴隨在他身邊。（潘羿瑋提供）
賽道上，24歲的台灣車手潘羿瑋正進行日常練習。他身著專業賽車服，騎乘著他調校精良...
賽道上，24歲的台灣車手潘羿瑋正進行日常練習。他身著專業賽車服，騎乘著他調校精良的賽車，專注地完成一圈又一圈的訓練。（潘羿瑋提供）

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