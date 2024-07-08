我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

韓星宋仲基宣布再當爸 英國籍老婆懷上第2胎

底特律社區派對爆槍案 2死19傷 嫌犯在逃

橙縣國慶遊行 僑胞展現台灣文化

洛杉磯訊
「Team Taiwan」7月4日在森林湖市（Lake Forest）組織逾百名台僑參加美國國慶遊行，展現台灣特色文化，促進台美友好關係。（張慧玲提供）
「Team Taiwan」7月4日在森林湖市（Lake Forest）組織逾百名台僑參加美國國慶遊行，展現台灣特色文化，促進台美友好關係。（張慧玲提供）

為促進台美社區交流並提升台灣在主流社會的能見度，「Team Taiwan」團隊以「挺台灣」為號召，7月4日組織逾百名台僑，參加橙縣森林湖市（Lake Forest）舉辦第31屆美國國慶遊行活動。

活動主辦人張慧玲表示，該遊行每年吸引近萬名觀眾，是向美國民眾展現台灣特色及文化的絕佳機會。她強調，「Team Taiwan」的參與不僅能增進美國民眾對台灣的了解，更能促進台美兩國的友好關係，為台灣在國際舞台上爭取更多支持。

遊行當天，近200位台僑參加。由僑務顧問陳鳳桃擔任遊行總監，簡勉為副總監。遊行陣容包括世界美國小姐Kimberly Lattimore與僑務諮詢委員許正雄坐在前導領車，隊伍前後以鮮綠色「Team Taiwan」大型橫幅標識。當天更有兩位駕駛電動車的殘障僑胞也熱情參與。橙縣僑教中心主任蕭蓓如、僑務委員汪蔚興、僑務顧問黃河芬、僑務諮詢委員楊熾勳等人執幅前導。遊行隊伍還包括由洛杉磯華僑文教服務中心支援的三太子，該中心主任陳敏永也在現場加油。

遊行亮點包括火紅的10公尺金龍、太極大鼓表演，以及台灣高山青美女團。參與者身著統一制服，沿途向兩旁群眾致意並分享台灣文化小禮物，高喊口號慶祝美國國慶，展現活力十足的台灣精神。多位僑胞慷慨贊助活動，提供美國國旗領巾、免費飲水和餐點。贊助者包括僑務諮詢委員林翠雲、許正雄、林惠洲、沈柏文、洪陳峰、陳鳳桃和蕭家苑等。

橙縣 電動車 洛杉磯

上一則

祖父母在美照顧孩子多年 華人父母竟失去監護權

下一則

政要僑領 蒙市紀念七七抗戰87周年

延伸閱讀

遭中干預「舉國旗進場」破功 北一女樂儀旗隊加拿大牛仔節獲獎

遭中干預「舉國旗進場」破功 北一女樂儀旗隊加拿大牛仔節獲獎
劫殺商場外國客 檢求處三嫌死刑

劫殺商場外國客 檢求處三嫌死刑
賀國慶 聖瑪利諾市社區遊行

賀國慶 聖瑪利諾市社區遊行
黃珊珊訪底特律 7/20晚宴會僑胞

黃珊珊訪底特律 7/20晚宴會僑胞
28刀捅死同志同學拋屍野外 橙縣男被判仇恨謀殺

28刀捅死同志同學拋屍野外 橙縣男被判仇恨謀殺
柑縣台灣同鄉會年會推動僑民外交

柑縣台灣同鄉會年會推動僑民外交

熱門新聞

徐克勞蒂亞小屋傢俱幾乎都來自好市多，本身也在IG設立好市多克勞蒂亞」（Costco Claudia）粉絲頁。（Costco Claudia IG）

不轉賣商品 加州女子靠Costco粉絲頁月入7千

2024-06-30 20:57
中國遊客被DoorDash司機撞，案發現場一片狼藉，家屬近日達成和解。（KTLA電視台）

中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解

2024-07-04 18:53
州長紐森29日簽署SB 1524法案，保障了餐廳收取垃圾費的合法性。（取自Pexels）

加州禁收附加費 最後一刻餐館豁免

2024-07-01 02:18
受害者在現場接受治療，案件仍在調查中。(NBCLA)

洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕

2024-07-06 17:02
好市多計畫與Thrive Living合作，在南洛杉磯進行住商混合計畫，開發一棟800單位公寓樓與好市多。（Thrive Living／Desert Sun）

好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？

2024-07-07 19:27
該購物中心頗受華人喜愛，不少當日出入商場和附近的華人在社媒上發文表示驚嚇（截圖自小紅書）

南加華人愛去商場遭持槍搶劫 外國女遊客被碾死

2024-07-03 18:25

超人氣

更多 >
好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？

好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？
2024上半年陸劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四

2024上半年陸劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四
和人民幣合照遭香港人出征 謝忻撤照「我鄭重道歉」

和人民幣合照遭香港人出征 謝忻撤照「我鄭重道歉」
高溫到下周末 全美1.3億人陷「熱地獄」賭城將達115℉

高溫到下周末 全美1.3億人陷「熱地獄」賭城將達115℉
16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇

16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇