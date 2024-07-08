橙縣國慶遊行 僑胞展現台灣文化

「Team Taiwan」7月4日在森林湖市（Lake Forest）組織逾百名台僑參加美國國慶遊行，展現台灣特色文化，促進台美友好關係。（張慧玲提供）

為促進台美社區交流並提升台灣在主流社會的能見度，「Team Taiwan」團隊以「挺台灣」為號召，7月4日組織逾百名台僑，參加橙縣 森林湖市（Lake Forest）舉辦第31屆美國國慶遊行活動。

活動主辦人張慧玲表示，該遊行每年吸引近萬名觀眾，是向美國民眾展現台灣特色及文化的絕佳機會。她強調，「Team Taiwan」的參與不僅能增進美國民眾對台灣的了解，更能促進台美兩國的友好關係，為台灣在國際舞台上爭取更多支持。

遊行當天，近200位台僑參加。由僑務顧問陳鳳桃擔任遊行總監，簡勉為副總監。遊行陣容包括世界美國小姐Kimberly Lattimore與僑務諮詢委員許正雄坐在前導領車，隊伍前後以鮮綠色「Team Taiwan」大型橫幅標識。當天更有兩位駕駛電動車 的殘障僑胞也熱情參與。橙縣僑教中心主任蕭蓓如、僑務委員汪蔚興、僑務顧問黃河芬、僑務諮詢委員楊熾勳等人執幅前導。遊行隊伍還包括由洛杉磯 華僑文教服務中心支援的三太子，該中心主任陳敏永也在現場加油。

遊行亮點包括火紅的10公尺金龍、太極大鼓表演，以及台灣高山青美女團。參與者身著統一制服，沿途向兩旁群眾致意並分享台灣文化小禮物，高喊口號慶祝美國國慶，展現活力十足的台灣精神。多位僑胞慷慨贊助活動，提供美國國旗領巾、免費飲水和餐點。贊助者包括僑務諮詢委員林翠雲、許正雄、林惠洲、沈柏文、洪陳峰、陳鳳桃和蕭家苑等。