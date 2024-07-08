天普高中生打造太陽能車 晉全國大賽
加州連日高溫酷暑難耐，但對洛杉磯縣天普市高中學生們來說，卻迎來了一次難得的機會。學生們於7月7日啟程前往德州達拉斯（Dallas），參加為期一周的全國太陽能車大賽，希望憑藉團隊自製的太陽能車，在全美10所參賽學校中脫穎而出。
這支由29名學生組成的團隊歷時一年，籌款4萬元，從零開始打造了一輛太陽能車。天普市高中是加州四所入圍學校之一，也是該校首次參與這項賽事。除天普市高中外，還有橙縣爾灣（Irvine）和棕櫚谷市（Palmdale )等三所學校也將共同代表加州參賽。
參賽學生Rylan指出，面對全球暖化和日益頻繁的熱浪，他們的作品體現了環保理念的重要性。他表示，這輛車完全依靠太陽能運行，排放量遠低於傳統車輛。Rylan強調，創新環保車輛代表了未來的發展方向，這個專案對高中生來說意義重大。
另一位參賽學生Issa分享了她參與這個項目的收穫。她表示，這個俱樂部不僅教給他們技術知識，還培養了許多在課堂上學不到的實用技能。Issa解釋說，他們學習了技術，還培養了專案管理和溝通等軟實力，這些都是大學和企業所看重的。她計畫在未來深入研究可再生技術領域，並指出隨著氣候問題的加劇，可再生技術市場將有巨大的發展潛力。
對於可能多變的達拉斯炎熱天氣，學生們早已做足了準備。Rylan自信地表示，他們的設備具有良好的防水性能，並且已經準備了應對各種天氣狀況的比賽策略。
上一則
祖父母在美照顧孩子多年 華人父母竟失去監護權
下一則
FB留言