我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴黎奧運／2個孩子的媽 43歲澳洲女籃傳奇第5度披戰袍

拜登無視健康問題及民調落後 ABC專訪難平黨內怒火

劫殺商場外國客 檢求處三嫌死刑

編譯胡立宗╱綜合報導
警方最後逮到兇手的畫面。（KTLA）
警方最後逮到兇手的畫面。（KTLA）

7月2日發生在橙縣新港灘（Newport Beach）購物中心時尚島（Fashion Island）的搶劫殺人案，檢方5日宣布對犯案三人求處死刑。除了特殊情況下的謀殺罪名，還有殺害65歲以上長者的加重刑期，以及搶劫等其他重罪。

凶手為26歲的Leroy Ernest Joseph McCrary（簡稱嫌犯M）、18歲的Malachi Edward Darnell（簡稱嫌犯D）與28歲的Jaden Cunningham（簡稱嫌犯C），遇害的為68歲的紐西蘭遊客Patricia McKay。

三嫌都來自洛杉磯縣，被捕後皆不得保釋；其中Leroy McCrary曾經因竊盜、搶劫、刑事恐嚇，在洛縣被判過刑。

檢方表示，事發當天下午3時30分，死者Patricia McKay與先生走出購物中心，等候車子來接。但三嫌卻開著白色Camry突然停下，嫌犯D與嫌犯C攻擊69歲的先生，後者還攻擊了Patricia McKay。

當他們搶走Patricia McKay的購物袋後，嫌犯C還將她拖到車前，先生試圖阻止，但被開車的嫌犯M衝開，最後輾過妻子，並拖行65呎。

嫌犯D已上車，嫌犯C則在後追車。一名好心人試圖攔阻白色Camry，但嫌犯D以霰彈槍阻止，所幸好心人並未受傷，但不得不避開。嫌犯C此刻抓緊機會上車，三人隨後開車逃逸。

警方先是在405 Freeway北向車道發現他們，追逐過程中嫌犯C跳車逃逸，另外兩人在South Gate被捕。三人預訂7月8日過堂聆訊。

橙縣檢察長史匹澤（Todd Spitzer）除了向死者家屬與紐西蘭舉國致哀，還痛批量刑從輕政策。他強調，正是州長與議會不願意犯人受到應得的制裁，橙縣的購物中心才會成為罪犯的狩獵場，這一幕慘劇本來不應該發生的。

警方封鎖命案現場進行調查。（取自KTLA網頁）
警方封鎖命案現場進行調查。（取自KTLA網頁）

橙縣 洛縣 洛杉磯

上一則

打擊銷售非法煙花 TNT助攻

下一則

FTC支招 若面試要求提供個資就煞車

延伸閱讀

在新港灘購物場劫殺外國遊客 檢求處三嫌死刑

在新港灘購物場劫殺外國遊客 檢求處三嫌死刑
橙縣鋰電池儲能建設 居民反對

橙縣鋰電池儲能建設 居民反對
路透：死刑威脅籠罩 多家外企擬將台籍員工撤出中國

路透：死刑威脅籠罩 多家外企擬將台籍員工撤出中國
橙縣華人商會基金會 21.5萬元獎學金支助華生

橙縣華人商會基金會 21.5萬元獎學金支助華生
死刑「懲獨」 北京：台人赴中不必有任何顧慮

死刑「懲獨」 北京：台人赴中不必有任何顧慮
死刑懲獨 北京：台人赴中不必有顧慮

死刑懲獨 北京：台人赴中不必有顧慮

熱門新聞

徐克勞蒂亞小屋傢俱幾乎都來自好市多，本身也在IG設立好市多克勞蒂亞」（Costco Claudia）粉絲頁。（Costco Claudia IG）

不轉賣商品 加州女子靠Costco粉絲頁月入7千

2024-06-30 20:57
中國遊客被DoorDash司機撞，案發現場一片狼藉，家屬近日達成和解。（KTLA電視台）

中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解

2024-07-04 18:53
州長紐森29日簽署SB 1524法案，保障了餐廳收取垃圾費的合法性。（取自Pexels）

加州禁收附加費 最後一刻餐館豁免

2024-07-01 02:18
中華航空（China Airlines）即日推出夏季優惠促銷，折扣12%到20%不等。（取自華航官網）

華航夏日優惠 洛杉磯往返台北最低票價747元

2024-06-29 02:19
該購物中心頗受華人喜愛，不少當日出入商場和附近的華人在社媒上發文表示驚嚇（截圖自小紅書）

南加華人愛去商場遭持槍搶劫 外國女遊客被碾死

2024-07-03 18:25

華人愛借親友名買房 卻慘遭對方玩失聯

2024-07-03 23:36

超人氣

更多 >
這10個碩士學位 畢業後起薪最高

這10個碩士學位 畢業後起薪最高
洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕

洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕
中國試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急

中國試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急
川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」

川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」
冷氣耗電量可能比風扇高10倍 這2種情況千萬別省電

冷氣耗電量可能比風扇高10倍 這2種情況千萬別省電