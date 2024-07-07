劫殺商場外國客 檢求處三嫌死刑

警方最後逮到兇手的畫面。（KTLA）

7月2日發生在橙縣 新港灘（Newport Beach）購物中心時尚島（Fashion Island）的搶劫殺人案，檢方5日宣布對犯案三人求處死刑。除了特殊情況下的謀殺罪名，還有殺害65歲以上長者的加重刑期，以及搶劫等其他重罪。

凶手為26歲的Leroy Ernest Joseph McCrary（簡稱嫌犯M）、18歲的Malachi Edward Darnell（簡稱嫌犯D）與28歲的Jaden Cunningham（簡稱嫌犯C），遇害的為68歲的紐西蘭遊客Patricia McKay。

三嫌都來自洛杉磯 縣，被捕後皆不得保釋；其中Leroy McCrary曾經因竊盜、搶劫、刑事恐嚇，在洛縣 被判過刑。

檢方表示，事發當天下午3時30分，死者Patricia McKay與先生走出購物中心，等候車子來接。但三嫌卻開著白色Camry突然停下，嫌犯D與嫌犯C攻擊69歲的先生，後者還攻擊了Patricia McKay。

當他們搶走Patricia McKay的購物袋後，嫌犯C還將她拖到車前，先生試圖阻止，但被開車的嫌犯M衝開，最後輾過妻子，並拖行65呎。

嫌犯D已上車，嫌犯C則在後追車。一名好心人試圖攔阻白色Camry，但嫌犯D以霰彈槍阻止，所幸好心人並未受傷，但不得不避開。嫌犯C此刻抓緊機會上車，三人隨後開車逃逸。

警方先是在405 Freeway北向車道發現他們，追逐過程中嫌犯C跳車逃逸，另外兩人在South Gate被捕。三人預訂7月8日過堂聆訊。