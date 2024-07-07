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UCLA女生宿舍爆性侵 嫌犯就逮

洛杉磯訊
受害者在現場接受治療，案件仍在調查中。(NBCLA)
受害者在現場接受治療，案件仍在調查中。(NBCLA)

當局稱，一名男子因涉嫌在校園宿舍內，對洛杉磯加州大學UCLA）一名女學生進行性侵犯，已於6日被捕。

根據UCLA警察局的聲明，嫌疑人於7月5日星期五凌晨2點40分左右，進入De Neve Drive 300街區的Saxon Residential Suites 房間，據稱當時女生躺在床上時，遭到了嫌犯的性侵犯。隨後，他逃離了房間。聲明稱，這名受害女子是洛杉磯加大的學生，「在現場接受治療」。

目前尚不清楚該男嫌何時何地被拘留。根據描述，他是一名30多歲、身材魁梧的男子，留著捲曲的鬍鬚，在所謂的襲擊事件中穿著全黑衣服，戴著無簷小便帽。警局呼籲任何了解涉嫌犯罪訊息的人，請致電洛杉磯加州大學警察局，電話：310-825-1491，或匿名舉報熱線：310-794-5824。

7月5日早上，學生們收到了有關性侵事件的校園警報，許多人表示感到不安。洛杉磯加大的學生克魯茲(Chantal de la Cruz) 表示，看到警方報告說一名女孩在宿舍睡覺時遭到襲擊，非常可怕，尤其是對她這樣的年輕女性而言。克魯茲說，「我在這裡住了一年，我們通常收到的犯罪報告都是入室盜竊，而且發生在校園外，所以這起發生在校園內的性侵讓每個人都感到震驚和不安。」

洛加大華生小林指出，被入侵的宿舍是本科生宿舍，但她居住的研究生宿舍大門是可以隨意出入的，只是宿舍小門需要刷門禁卡進入，但如果忘記關門，也存在著很大的風險。小林表示，以後她會進一步增加安全防範，確保在宿舍時門是鎖好的。

洛加大警方也分享了許多保持校園安全的建議，其中包括：始終保持警惕，並注意周圍環境；向警方報告任何可疑活動；不要讓建築物的門保持打開狀態；鎖好所有門窗，確保住所安全；夜間行走時，避開光線不足或荒無人煙的地方；利用 UCLA乘車服務和加大警局CSO夜間護送服務；遇到緊急情況時，請撥打911或撥打UCLA警局24 小時熱線 310-825-1491。

洛杉磯加大的一名學生在宿舍睡覺時遭到入侵者性侵，其宿舍樓為Saxon Suite...
洛杉磯加大的一名學生在宿舍睡覺時遭到入侵者性侵，其宿舍樓為Saxon Suites。(NBCLA)

洛杉磯加大 加州大學 UCLA

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