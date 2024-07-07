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杭廷頓灘國慶夜傳襲擊 2死3傷

編譯陳盈霖╱綜合報導
杭廷頓灘國慶日晚間發生襲擊事件，造成兩人死亡三人受傷。（ABC 7）
杭廷頓灘國慶日晚間發生襲擊事件，造成兩人死亡三人受傷。（ABC 7）

橙縣紀事報報導，7月4日周四國慶日深夜，杭廷頓灘（Huntingtono Beach）社區發生襲擊事件，造成兩人死亡、三人受傷，26歲杭廷頓灘男子凱利（Logan Christopher Kelley）因涉嫌謀殺和謀殺未遂遭警方逮捕。

杭廷頓灘警局表示，警方於當天晚上11時左右接獲報案，稱第16街（16th St.）和胡桃路（Pecan Avenue）發生致命武器襲擊事件，抵達現場後，發現「幾名受重傷的受害者」。杭廷頓消防局表示，他們發現五人遭明顯刺傷，其中兩人當場死亡，另有三人送醫治療後，沒有生命危險。他們並未評論嫌犯使用的武器類型。附近目擊者告訴目擊者新聞（Eyewitness News）稱，他們看見一名男子從車上走下來後，開始攻擊一群人。

至5日上午，相關單位仍在附近調查。該社區擁有一排排兩層公寓，距離海灘約五個街區。國慶日當天有成千上萬人湧入杭廷頓市，在炎熱的天氣遊行、跑步和衝浪。杭廷頓市年度焰火表演，在國慶日當天晚上9時開始持續約20分鐘。

杭廷頓市發言人凱瑞（Jennifer Carey）表示，遭襲擊的區域是觀看焰火等慶祝節目的主要位置。該市在晚間10時對燃放焰火實施宵禁，但有些人忽略這個限期時間，因此襲擊發生時可能有人還在燃放焰火。她表示，此襲擊事件發生的性質、原因等細節均在調查中。她指出，「顯然，任何時候發生這樣的事件都是可怕的，我們將盡可能查明這起事件，相關單位也在調查被捕的凱利是否與受害者有任何關聯」。

宵禁 橙縣

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