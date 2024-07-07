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蒙市和巴塞特社區 將噴灑殺蟲劑

編譯陳盈霖／綜合報導
為因應蚊蟲增加，相關單位將在蒙市等地區噴灑殺蟲劑。（ABC 7）
為因應蚊蟲增加，相關單位將在蒙市等地區噴灑殺蟲劑。（ABC 7）

惠堤爾日報報導，為應對蚊蟲數量增加，造成西尼羅病毒（West Nile virus）等疾病風險，相關單位將在9日（周二）和10日（周三）凌晨至上午5時間，在蒙特利公園（Monterey Park）和巴塞特（Bassett）社區噴灑殺蟲劑。根據聖蓋博谷蚊蟲與病媒控制局（San Gabriel Valley Mosquito and Vector Control District），噴灑行動將由一輛卡車在受影響地區移動進行，目標是「可能感染西尼羅病毒的成蚊」。

在蒙市地區，噴灑行動將位在West Floral Drive和60號高速公路之間，溫哥華路（Vancouver Avenue）以東和Collegian Avenue以西區域。巴塞特地區的噴灑行動則位於朋地（Puente）和維蘭（Vineland）路（Avenue）之間，阿莫路（Amar Road）西南和山谷大道（Valley Blvd.）東北的區域。

聖蓋博谷蚊蟲與病媒控制局科學計畫主任哈勒姆（Tristan Hallum）在聲明中表示， 過去幾周這些地區蚊蟲數量相當高，「此方式將有助減少蚊蟲數量，中斷傳播鏈以保護居民」。

官員並指出，計畫噴灑的殺蟲劑是Aquaduet與水的混合劑，不會損害汽車或房屋，該化學物質主要是透過模仿菊花特性吸引蚊蟲。居民也可自行清除居家積水、確保泳池有妥善維護、定期更換寵物用品與鳥浴盆中的水以減少蚊蟲數量。相關訊息可上www.sgvmosquito.org。

聖蓋博 寵物 蒙特利公園

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