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拉古那華聯會為銀髮族講解人工智能

橙縣訊
太空物理學家馬在莊博士為橙縣拉古那山莊華人聯誼會講解人工智能與銀髮族的關係。（葉郁寧Irene Cheng提供﻿）
太空物理學家馬在莊博士為橙縣拉古那山莊華人聯誼會講解人工智能與銀髮族的關係。（葉郁寧Irene Cheng提供﻿）

人工智能時代的到來，為人類生活帶來革命性變化，影響到社會每一個層面。橙縣拉古那山莊華人聯誼會7月2日舉辦演講會，邀請太空物理學家馬在莊講解「AI 人工智能與銀髮族群的關係」，200多位年長者興趣盎然受益匪淺。

馬在莊博士指出，在人工智能的大環境下，人們都應該對它有初步的了解和正確的認識。善用人工智能會有很多好處。例如，人工智能可以幫助寫文章，寫出初版後自己再修改。利用人工智能找資料，是最聰明的捷徑，可以事半功倍。馬博士現場示範ChatGPT提問，問題越簡單，答案愈正確；至於複雜的問題，他建議用不同的工具來發問，尤其是醫療問題，要很謹慎。

馬博士說，Al 的發展已經在華爾街投資方面創造出許多奇蹟，輝達（Nvidia）及台積電都是受益者．這些公司的大小股東都發財了。新科技的發展會帶來許多新的機會，及時把握機會的多半是贏家。

但對於人類來說，每一種新技術都有利有弊。馬博士提醒銀髮族要警惕，因為壞人已經利用人工智能來設計騙局，老人家容易受騙，收到來路不明的東西千萬不要回覆。因為人工智能會分析個人的習慣，然後找出弱點來下套。如果發現有問題，馬上找子女們查明真相，才能保護自己不受傷害。

人類使用人工智能目前還在初期，未來社會一定會受到人工智能的全面衝擊，尤其在機器人可以取代人工的時候，剩餘的勞動人口將去何處 ？以及人類會被機器人控制嗎？許多人開始擔心這些問題。但總體來說，人工智能利大於弊，例如，醫療、社會服務及交通等服務品質會改善，食物及工業產品的生產因為有Al 代工會物美價廉，下一代教育方法及工作機會將會改變，將來人們也許只要每天工作四小時就夠了。

最後，科技的發展日新月異，國與國之間的競爭也是如火如荼，中美在A I發展戰略不同，結果也大不相同。美國集中在服務業，而中國集中在製造業，製造業方面的用途更廣，獲利更多。未來的世界是智能世界，如智能工廠，智能物流等，各國應致力於研發最大的數據、最快的晶片及自主的工具，才不會被淘汰。

人工智能 華爾街 台積電

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