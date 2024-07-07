線上遊戲盛會 邀留學生參加

美西南中國學生學者聯誼會、全美浙江總商會青委會和美國留學生協會聯盟發起，邀請美國留學生參加「王者榮耀」國際服（Honor of Kings）國際盛會。（主辦方提供）

美西南中國學生學者聯誼會、全美浙江總商會青委會和美國留學生 協會聯盟發起，邀請美國留學生參加「王者榮耀」國際服（Honor of Kings）國際盛會。「王者榮耀」日前上線東南亞 、北美、歐洲、日本、韓國和拉丁美洲等市場，全球玩家可享受在同一片王者峽谷中的競技樂趣。

為了慶祝這一盛事，開發團隊和發行商發布全新宣傳片，為玩家帶來更多驚喜與樂趣，還推出許多國際服專屬皮膚，例如黃忠的火砲船長、劉備的荒漠遊俠 、楊戩的破陣·退雄兵、姬小滿的戰舞等，每一款都別具異國風情和文化特色，充滿吸引力。

推出首月，也將上線和SNK、聖鬥士星矢、Hello Kitty 與李小龍等知名IP進行合作。從6月29日開始，來自世界各地的13支戰隊，齊聚馬來西亞首都吉隆坡的雙威永樂城，參加「王者榮耀」邀請賽第2季比賽，爭奪30萬元的獎金和八個「王者榮耀」季中邀請賽的參賽名額。季中邀請賽將成為電競世界盃 （EWC）的一部分。

「王者榮耀」是多人線上戰鬥競技手遊，擁有超過2億註冊用戶，每天有超過1億玩家享受團隊戰鬥的快感。「王者榮耀」擁有高度細膩、多樣化的角色和戰場設計，及由漢斯·季默、久石讓和霍華德·肖等世界知名作曲家創作的音樂，讓玩家沉浸在獨特而多彩宇宙中。遊戲以自由遊戲和公平獲勝而自豪，勝利與否取決於玩家的技能。