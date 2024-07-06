動漫展Anime Expo洛城開幕 吸引華人 粉絲熬夜排隊

北美最大的動漫展之一Anime Expo在洛杉磯會展中心盛大開幕，現場人山人海。（受訪者提供）

7月4日，北美最大的動漫 展之一Anime Expo在洛杉磯會展中心（LA Convention Center）盛大開幕，不少知名角色扮演者（coser）、動漫作者、聲優、粉絲齊聚一堂慶祝動漫界盛事。現場有不少華人 粉絲熱情參與，更有來自中國的動畫遊戲公司參展，將華人製作的動漫作品帶給美國。該展將於7月7日落幕。

Anime Expo每年都會吸引成千上萬的動漫愛好者，在這裡有全球第一手的動漫、遊戲、周邊等資訊，和主打美國漫畫的Comic Con不同，Anime Expo更專注來自日本 和亞洲的動漫作品，更受到華人動漫粉絲的喜愛。Anime Expo現場內容十分豐富，除了動漫公司的展台，還有角色扮演比賽、現場音樂、女僕咖啡、遊戲中心等等，讓所有粉絲都能在現場玩得盡興。

動漫愛好者小圓7月3日就拼車來到洛杉磯借宿，7月4日早上7點多就到會展中心門口排隊。她說，到現場時，排隊的人已可繞場館一圈。據她了解，有些動漫愛好者提前一天就在附近排隊過夜，有人早上5點來排隊，已看到人山人海，可見漫展人氣十分高。在漫長的排隊後，小圓進入現場活力滿滿，她本次是身穿角色扮演的服裝來參加，吸引不少動漫愛好者來與她合照。小圓說，作為喜歡日本動漫的愛好者，在美國去過很多漫展，但多以美國本土作品為主，而Anime Expo較為日系，現場大多展商和角色扮演她都能如數家珍，逛得十分開心，還交到許多新朋友。

同樣喜歡動漫的娜娜，因為和男友一起看過一些作品，二人也買了通票來Anime Expo參觀。為了避開人流下午才進入場館，雖然免去了排隊時間，但很多贈品和周邊都已經發放完畢。娜娜說，這是她第一次來Anime Expo，沒想到規模如此宏大，連一些來自中國的動漫遊戲公司，像Bilibili、米哈游、原神等都有參展，讓她備感親切。娜娜說，她在現場一直忙著和各種coser或動漫布景拍照，都沒時間逛完整個展區。她還指出，現場許多展台都會販賣周邊商品，比如日本知名動畫工作室吉卜力的展台就販售許多精製可愛的周邊，讓她十分心動。