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加州音樂教師協會年會 黃煐媖、黃鐘醇獲獎

記者張庭瑜／洛杉磯報導
非職業成人作曲家冠軍黃鐘醇（右起）、成人作曲家季軍Nguyen、當代作曲家教育價值亞軍黃煐媖、季軍Karen Reinhard、Composers Today主席SuShing Chiu、當代作曲家冠軍Maria Sung、當代作曲家亞軍Debbi Hanson 合影。（黃煐媖提供）
非職業成人作曲家冠軍黃鐘醇（右起）、成人作曲家季軍Nguyen、當代作曲家教育價值亞軍黃煐媖、季軍Karen Reinhard、Composers Today主席SuShing Chiu、當代作曲家冠軍Maria Sung、當代作曲家亞軍Debbi Hanson 合影。（黃煐媖提供）

加州音樂教師協會（Music Teachers' Association Of California，簡稱MTAC）年會，於6月28日至7月2日在洛杉磯機場希爾頓酒店（Hilton LAX）盛大舉行。台裔音樂家黃煐媖及黃鐘醇（Owens Huang）在此次大會的比賽中，分別獲得職業作曲家亞軍和業餘組冠軍。

黃煐媖今年再次展現音樂才華，不僅在當代作曲家比賽中脫穎而出，獲得亞軍，更連續三年在該比賽中獲獎。她於去年和前年分別獲得亞軍和季軍的佳績。在6月30日的新作品發表會上，黃煐媖與台美人小提琴家任盈潔和大提琴家嚴凌攜手首演最新作品「心路歷程」，黃煐媖擔任鋼琴演奏，展現其多方面的音樂才能。在發表會上，她深情分享了自己從台灣到美國的音樂旅程，並表示這段經歷是其創作的主要靈感來源。現場聆聽的鋼琴老師Frenda Yang感動地表示，能夠聽到黃煐媖的作品，是一種難忘的體驗。

作曲家黃鐘醇（Owens Huang，右起）、年輕鋼琴家李綺若（Chi Jo L...
作曲家黃鐘醇（Owens Huang，右起）、年輕鋼琴家李綺若（Chi Jo Lee）及橫笛家郭容安（Ann Kuo）演出作品「起源之地」。左二為當代作曲家比賽教師級亞軍黃煐媖，同台作品發表及頒獎後合影。（黃煐媖提供）

黃煐媖特別感謝啟蒙恩師周理悧教授的悉心指導，並對能夠獲得音樂教師協會的肯定深感榮幸。她指出，今年大部分獲獎的作曲家都是從疫情期間開始創作，展現了音樂人在逆境中的創作力。

黃煐媖表示，她很榮幸能夠連續三年在當代作曲家比賽中獲獎，這對她是一個重要的肯定。...
黃煐媖表示，她很榮幸能夠連續三年在當代作曲家比賽中獲獎，這對她是一個重要的肯定。（黃煐媖提供）

另一位台裔音樂家黃鐘醇則以其作品「起源之地」，在非職業成人作曲組中奪得冠軍。他與同為台美人的鋼琴家李綺若、橫笛家郭容安一同演奏，該部作品同樣表現了從台灣移民至美國的心路歷程，與黃煐媖的創作主題遙相呼應，展現了台裔音樂家對自身文化身分的深刻思考。

黃煐媖連續三年在當代作曲家全加州大賽中獲獎，分別在去年和今年獲得亞軍，前年則獲得...
黃煐媖連續三年在當代作曲家全加州大賽中獲獎，分別在去年和今年獲得亞軍，前年則獲得季軍。（黃煐媖提供）
黃煐媖榮獲MTAC職業作曲家比賽亞軍。（黃煐媖提供）
黃煐媖榮獲MTAC職業作曲家比賽亞軍。（黃煐媖提供）

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