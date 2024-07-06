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羽球選手邱愷翔征戰搶積分 一圓奧運夢

記者丁曙／洛杉磯報導
巴黎奧運美國羽球隊部分成員合影，（前排左起）Joshua Yuan、邱愷翔，（後排左起）Jennie Gai、教練Naoko Fukuman。（圖／邱愷翔提供）
巴黎奧運美國羽球隊部分成員合影，（前排左起）Joshua Yuan、邱愷翔，（後排左起）Jennie Gai、教練Naoko Fukuman。（圖／邱愷翔提供）

美國羽球選手邱愷翔，自2022年畢業於柏克萊加州大學（UC Berkeley）以後，全心備戰2024巴黎奧運，馬不停蹄參加世界巡迴賽，拿積分爭世界排名，終於脫穎而出入選美國奧運代表隊。各國羽球隊員頻繁參賽是由現行的體制所決定的。

邱愷翔介紹，根據世界羽聯排名 (BWF World Ranking) ，選手必須是泛美地區排名最高的組合。如果排名足夠高，可以在不包括重複國家／地區的世界排名前16位的配對中被選中；如果該配對在前八名之內，則可以再增加一對。他和男女搭擋的世界排名，分別是第44和第30位，因而拿到了奧運雙打比賽門票。

邱愷翔的母親林淑梅補充介紹，國際羽聯世界排名，通過積分系統來顯示運動員的參賽情況以及近期的綜合實力。排名根據過去1年52周中的比賽成績計算，選手必須參加國際羽聯或者大洲羽聯所批准認可的比賽，才能獲得積分。

羽球比賽分為六項，男單、女單、男雙、女雙、混雙以及團體，排名依據總積分的高低計算。計算方法通過參加過去52周的比賽積分累加而得。若過去52周參加的比賽大於等於11場，那麼總積分取積分最高的10場比賽相加而成； 若過去52 周參加的比賽少於或等於10場，總積分就等於每場比賽積分累計之和。

林淑梅說，每打一場比賽就會有一定的積分，在一年52周內的比賽，挑選10場成績最好的分數相加，排名就是這樣算出來的。只有排名比較高，才可能出線參加奧運會、世界盃等國際大賽，所以，運動員就要不停地打比賽。而且成績有時效，過了52周就失效。

邱愷翔近期參加了加拿大公開賽，7月上旬返美，目前將要在南加州強化訓練兩周，然後飛往法國打奧運賽。美國奧運羽球隊制服6月下旬剛發下來，但隊員們還沒有穿起來。本屆奧運美國羽球隊有三個男生，邱愷翔是其中一個，並且拿到了兩張奧運門票，參加男雙和混雙比賽。

林淑梅讚賞兒子，「邊訓練、邊比賽、邊上課，那時候真的很辛苦，但他很堅持」。他似乎和羽球運動有緣。邱愷翔的名字有一個「翔」，拆解就是「羊＋羽」，而「羽」也是羽毛球的「羽」。所以，對羽球運動員來說是蠻好的。不過，她也感嘆地表示，羽毛球運動在美國不是那麼受到重視，隊員參加比賽，訂機票、租旅館、拉贊助，什麼都是自己來。不像亞洲國家羽球隊，球員專心比賽，政府包辦經費。

巴黎奧運 羽球 加州大學

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