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兌現遊民政策 洛市長宣布競選連任

編譯胡立宗╱綜合報導
洛杉磯市長貝斯宣布競選連任。（洛杉磯市府官網）
洛杉磯市長貝斯宣布競選連任。（洛杉磯市府官網）

洛杉磯市第一位女性、第二位黑人市長貝斯（Karen Bass）近日寄發電子郵件給支持者，宣布她將競選2026年的第二任期。她在信中強調，能夠擔任市長是她一生的榮耀，並稱「我們不能躊躇不前，洛市好還要更好。」

貝斯第43位市長的任期還有一年半才滿，但在此時她算已經兌現了部分競選承諾：2022年角逐市長時，她便將遊民問題擺在第一位，上任第一天就宣布遊民市區域緊急事態，之後啟動專案「室內安全」（Inside Safe），大規模將街頭遊民安置於臨時住所。

洛杉磯遊民服務局（Los Angeles Homeless Services Authority）的最新統計顯示，現今的街頭遊民年減10.4%，暫時住所內的遊民年增17.7%，這是多年以來洛市（戶外）遊民人數第一次減少。

2024年10月將滿71歲的貝斯，曾任州議員與國會議員，但她顯然將治理洛市當成人生最重要的目標，因此才會對支持者說，「市長一職是我畢生的榮耀」，並早早就宣布競選連任。

貝斯在電郵中強調，「攜手併肩，我們多年來首度減少街頭遊民，數千人得以有地方可居」。另外，她也強調，在她一年半的任期內，合宜宅的興建時間已經減少75%，回覆10萬多通市政電話，解決坑洞或塗鴉問題，洛市也平安度過2023年8月的暴雨、淹水與土石流。最後則是短時間內就讓交通要道I-10恢復通行。

正值貝斯宣布競選，2022年的對手克魯索（Rick Caruso）動態也引起媒體注意。這位地產大亨曾經投入共和黨陣營，後來變成獨立候選人，最新消息是加入民主黨，並幫多位候選人募款。親近友人說，克魯索並未放棄2026年角逐市級或州級職位的念頭，但當克魯索發言人在7月3日被正式問到此事時，不願直接回應。

遊民 洛杉磯 暴雨

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