老協珍人蔘精 美西上市熱銷

看準美國華人的購買力與消費力，老協珍2024年再度在美國推出新商品「老協珍人蔘精」，首站直攻美西大城。（翻攝自網站）

看準美國華人 的購買力與消費力，老協珍2024年再度在美國推出新商品「老協珍人蔘精」，首站直攻美西大城，7月初起在洛杉磯 、西雅圖、俄勒岡、阿拉斯加好市多 買得到，上市首周引起搶購熱潮，激起網路社群熱烈討論，成為好市多熱銷商品。近期將在洛杉磯的好市多店內舉行試飲活動，成為「老協珍人蔘精」進攻主流市場的最佳武器。

2022年起，老協珍以各式團聚佳餚帶起美國華人圈的傳統美食旋風，讓許多華人一解思鄉之愁。許多消費者也向老協珍許願，希望老協珍能在海外銷售「精補品」系列，讓在美華人也能享受與台灣同等級的精補品，而各項精補品中，又以聞名遐邇的百草之王「人蔘」最受亞裔青睞。

老協珍表示，聽到消費者的心聲後，就積極展開「精補品」外銷美國的計畫，確定2024年下半年將在美西大城市正式上市「人蔘精」。由天王郭富城代言的「老協珍人蔘精」在亞洲熱銷許久，一直以來都是精補品的代表作。

創立於1928年的老協珍，起家於台北大稻埕迪化街，大稻埕商圈也是當時最重要的南北貨、茶葉、中藥材及布匹的集散中心，是全台北商業最興盛的地方，知名老店「老協珍」由南北貨、珍品食材，歷經四代傳承90逾年，更是頂級健康滋補品代表品牌之一，最廣為人知的就是熬雞精、人蔘精等。

憑藉近百年的選料經驗，嚴選頂級食材製成高品質精補品，多年來的口碑與多項國際認證，也讓老協珍成為安心、信賴品牌的代名詞。

老協珍表示，由於海外中藥材取得不易、熬煮程序過於繁複，許多消費者仰賴以保健食品、精補類商品做為日常保養首選，「老協珍人蔘精」嚴選整支頂級白蔘與西洋蔘，以祖傳複方「快火慢煎」工法濃縮煉製，無添加萃取液、無使用玉米糖膠，是百分之百真材實料，一天一包養氣補氣，方便飲用。

老協珍表示，這次銷售到美國好市多的「人蔘精」，將外包裝改為攜帶便利的袋裝形式，並研發美國獨家三效合一的高效規格，以經典原味人蔘精為基底，升級添加日本市占第一、曾獲日本四項專利的GABA，並有美國GRAS認證肯定。老協珍表示，根據研究顯示，每日若適量補充GABA，可專注思緒、提升抗壓、減輕疲勞等

「老協珍人蔘精」內也有紐西蘭新溪島麥蘆卡蜂蜜UMF®5+。研究指出，麥蘆卡蜂蜜擁有獨特活性因子，具修護力，針對長期飲用刺激性飲品，例如咖啡、茶等消費者，可維持消化道機能。