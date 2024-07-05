「嗨中秋」園遊會擴大辦理 9月7、8日天普市封街歡度

洛杉磯世界日報 與天普 市（Temple City）市府聯合舉辦的2024年「嗨中秋（Hi Autumn）」園遊嘉年華，將於9月7日（周六）、8日（周日）兩天在天普市公園及Las Tunas Dr.封街舉行。活動集結燈展、街會、特價好物、各式美食、現場表演和夜晚露天電影院 ，打造華人 社區最盛大中秋慶祝活動，讓您能邀請親朋好友一同逛展遊玩，度過難忘的中秋佳節。

三大主題專區 精彩可期

「創意彩繪燈籠區」

燈籠代表喜慶也象徵團圓，中秋節舉家同遊好不愜意。屆時兩天活動現場特別規劃彩繪燈籠專區，免費發放紙燈籠（數量有限、先到先得），並備有水彩筆和顏料，讓家長們能帶領孩子們一同發揮創意，親手繪製屬於自己的小燈籠，不僅能讓小朋友們盡情發揮想像力，同時也能切身的感受中華文化的魅力，享受親子同樂的溫馨時刻。

「趣味拍照打卡區」

想要成為世界日報頭版頭條的大人物嗎？千萬別錯過嗨中秋活動現場的趣味拍照打卡區，在這裡由記者甄有才為您傾情撰稿、良心打造的「人物報導」，讓無論是帥哥、美女或是可愛小萌娃的你，來到此專區就能找到適合的「專訪」報導看板，舉起看板拍個照，輕輕鬆鬆就躍升當天的「世界日報頭版頭條」。

「露天電影觀影區」

草地上觀影的露天影院，是上世紀六、七十年代一代人美好的記憶，而今年的嗨中秋，我們也將在入夜後搭起充氣大螢幕，邀請您與親朋好友，準備好剛買的零食和飲料，拉個小板凳在舞台前找個舒適的位置，一同重溫這份美好，也讓新時代的朋友們感受這份難得經歷。

好玩好逛 特價商品買不完

此次嗨中秋園遊會現場集結近百家優質廠商，無論是想了解出行旅遊、醫療保健、居家生活、子女教育等相關資訊，或是想逛逛街買小吃零嘴、糖果餅乾等乾貨，來到嗨中秋園遊會總能找到您喜歡的商品。尤其是許多商家會在活動上推出特價優惠，定能讓每位來賓滿載而歸。

各國美食 夜市小吃吃不完

好玩又好逛怎少得了好吃相伴？此次活動現場不僅有特色烤串、海鮮炭燒，鹹酥雞、香腸、臭豆腐等，讓人彷彿置身台灣夜市之中。除此之外，喜愛甜點的朋友們更別錯過了現烤的雞蛋仔、日式鬆餅冰淇淋、經典糖葫蘆、珍珠奶茶、現榨甘蔗汁和水果飲料等，多樣化的選擇盡在嗨中秋園遊會一次品嘗。

活力四射 勁歌熱舞看不完

活動兩天主舞台將為民眾帶來熱力四射的精彩表演，包括少林功夫表演、嘻哈街舞演出、模特走秀、樂團表演，土風舞及肚皮舞等，讓每位到場者感受到活力與激情。除了表演之外，活動現場也將準備有獎徵答和抽獎環節，到場的所有民眾皆可參加，歡迎大家一同前來看表演領好禮。

歡度中秋佳節，月餅更是不可或缺的組成部分，世界日報兩天活動現場準備月餅大拼盤與民眾分享節慶喜悅，所有來參加的民眾皆可排隊領取免費小月餅（先到先得、送完為止）。

「2024嗨中秋嘉年華」活動時間為9月7日（周六）中午12時至晚間10時、8日（周日）中午12時至晚間8時，活動舉辦區域為天普公園（Temple City Park 5939 Golden West Ave, Temple City, CA 91780）及市府前Las Tunas Dr. 大街。活動咨詢熱線：323-268-4982，分機（Ext）：600。