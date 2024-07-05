內陸客運 將提供首款零排放列車

圖為到達聖伯納汀諾的美國首款氫燃料動力客運列車。（縣交通局提供）

據當地媒體報導，內陸在雷德蘭市（Redlands)與聖伯納汀諾市（San Bernardino）之間運營的Metrolink Arrow客運線路，於2024年末前提供零排放列車客運服務。這也是美國國內首款此類列車，目前已經抵達聖伯納汀諾縣，正在做正式運營前的測試準備階段。

這款列車有108個座位，稱為零排放多單元列車（ZEMU），投入使用後，將使這條線路客運列車更加清潔環保。

聖伯納汀諾縣交通局（SBCTA)原預計該列車在5月間到達，但經過進一步測試後，於6月20日才到達聖伯納汀諾市車站Santa Fe Depot。

據悉，到了2024年末時，在這兩個城區間運營的Metrolink Arrow線路列車總體環保標準得到提升。主要歸功於這款首次使用的自主動力零排放列車投入服務。交通局官員表示，一旦投入運營，這將成為美國最環保高效的鐵路車廂之一。同時也是聖伯納汀諾縣交通局的一個里程碑。

這款列車是在瑞士東部製造，到達加州 之前，先到了科羅拉多州 的城市Pueblo。據稱這款列車使用會大大改善空氣質量，減少噪音。7月間，這款列車進入最後測試階段，在即將運營的線路上來回短途行駛。

Metrolink Arrow線是從雷德蘭至聖伯納汀諾之間全長九哩的鐵路客運服務，於2022年10月正式開通。