我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國宣布調查白蘭地反傾銷 法國首當其衝…馬克宏5月才送酒給習

南加華女返美工作簽被拒 竟因「工資太低」

捅死同志同學 男判一級謀殺、仇恨犯罪

洛杉磯訊
26歲的塞繆爾·伍德沃德(Samuel Woodward) 被判一級謀殺罪和仇恨犯罪罪。（FOX NEWS）
26歲的塞繆爾·伍德沃德(Samuel Woodward) 被判一級謀殺罪和仇恨犯罪罪。（FOX NEWS）

7月3日（周三），一名橙縣男子因刺死一名同性戀前高中同學，被判一級謀殺罪和仇恨犯罪。仇恨犯罪的增行將使兇手有可能被判處終身監禁且不得假釋。

橙縣高等法院陪審團判定，26歲的伍德沃德(Samuel Woodward) 謀殺19歲的伯恩斯坦(Blaze Bernstein)，並獲判仇恨犯罪罪名。伯恩斯坦的屍體於2018年被發現，埋在橙縣森林湖（Lake Forest）Borrego公園里的一處淺墓中。檢察官稱受害者面部和頸部被刺傷28次。

當判決被宣讀時，伍德沃德沒有任何明顯的反應。他面向前方坐著，長髮遮住了他的臉。判決是在一天的審議後達成的。宣判日期定於10月25日，伍德沃德可能面臨無期徒刑，不得假釋。

仇恨犯罪的增刑指控指稱「伍德沃德因受害者的性取向而殺害伯恩斯坦，而不是因為他是猶太人」，儘管陪審團也看了被告與新納粹組織Atomwaffen Division關聯的證據，以考慮其偏執模式。

伍德沃德和伯恩斯坦曾一起在橙縣藝術學院學習了四年。伯恩斯坦在學校學習六年後畢業，並繼續成為賓州大學醫學預科學生。

檢方在審判期間聲稱，伍德沃德在審判期間承認，他在約會應用程式上與伯恩斯坦配對，兩人是在伯恩斯坦就讀賓州大學的寒假期間回家探親期間，在橙縣新港灘（Newport Beach）聯繫上的。

伍德沃德稱，當他和伯恩斯坦一起躺在公園裡時，伯恩斯坦開始以性方式觸摸他。他在看到伯恩斯坦手機上的燈後，他感到「極度恐懼」。他擔心伯恩斯坦正在錄製照片並將照片發送給其他人。伍德沃德補充，於是他刺傷了伯恩斯坦，並感到了他一生中從未感受過的憤怒。他說他用手挖了一個淺墓，並將伯恩斯坦的屍體留在公園裡。

伯恩斯坦第二天沒有應約去看牙醫,隨後他的父母開始尋找兒子並聯繫了警局。他的屍體於2018年1月9日被發現。檢方表示，該地點此前曾被搜索過，但一場暴風雨顯露了他的遺體。

檢方表示，伯恩斯坦的父母在絕望中查看了兒子的社交媒體，並打電話給伍德沃德，伍德沃德謊稱不知道發生了什麼事。檢方補充說，伍德沃德還搜索了關於DNA的信息，並剪掉頭髮以改變外貌。

受害人為19歲的伯恩斯坦(Blaze Bernstein)。（FOX NEWS）
受害人為19歲的伯恩斯坦(Blaze Bernstein)。（FOX NEWS）

橙縣 仇恨犯罪 賓州

上一則

30年固定利率6.875% 接近近期高點

下一則

聖蓋博市國慶日無人機燈光秀 點亮夜空

延伸閱讀

28刀捅死同志同學拋屍野外 橙縣男被判仇恨謀殺

28刀捅死同志同學拋屍野外 橙縣男被判仇恨謀殺
辯論非單一事件 水門案記者：拜登近半年明顯認知衰退

辯論非單一事件 水門案記者：拜登近半年明顯認知衰退
互惠財富重視教育 冠名贊助橙縣華人商會基金會獎學金頒獎典禮

互惠財富重視教育 冠名贊助橙縣華人商會基金會獎學金頒獎典禮
水門案記者：關係人曝拜登近半年有明顯衰退跡象

水門案記者：關係人曝拜登近半年有明顯衰退跡象
橙縣華人商會基金會 21.5萬元獎學金支助華生

橙縣華人商會基金會 21.5萬元獎學金支助華生
橙縣警方技術中心啟用 集治安、應急5關鍵功能

橙縣警方技術中心啟用 集治安、應急5關鍵功能

熱門新聞

徐克勞蒂亞小屋傢俱幾乎都來自好市多，本身也在IG設立好市多克勞蒂亞」（Costco Claudia）粉絲頁。（Costco Claudia IG）

不轉賣商品 加州女子靠Costco粉絲頁月入7千

2024-06-30 20:57
中華航空（China Airlines）即日推出夏季優惠促銷，折扣12%到20%不等。（取自華航官網）

華航夏日優惠 洛杉磯往返台北最低票價747元

2024-06-29 02:19
州長紐森29日簽署SB 1524法案，保障了餐廳收取垃圾費的合法性。（取自Pexels）

加州禁收附加費 最後一刻餐館豁免

2024-07-01 02:18

華人愛借親友名買房 卻慘遭對方玩失聯

2024-07-03 23:36
該購物中心頗受華人喜愛，不少當日出入商場和附近的華人在社媒上發文表示驚嚇（截圖自小紅書）

南加華人愛去商場遭持槍搶劫 外國女遊客被碾死

2024-07-03 18:25
中國遊客被DoorDash司機撞，案發現場一片狼藉，家屬近日達成和解。（KTLA電視台）

中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解

2024-07-04 18:53

超人氣

更多 >
12生肖下半年運勢！虎有新邂逅、鼠將遇貴人、1族群「小心」意外之財

12生肖下半年運勢！虎有新邂逅、鼠將遇貴人、1族群「小心」意外之財
台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年

台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年
遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人

遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人
東奧銅牌寫歷史 中國「短跑一哥」蘇炳添缺席巴黎奧運

東奧銅牌寫歷史 中國「短跑一哥」蘇炳添缺席巴黎奧運
中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解

中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解