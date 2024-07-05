捅死同志同學 男判一級謀殺、仇恨犯罪

26歲的塞繆爾·伍德沃德(Samuel Woodward) 被判一級謀殺罪和仇恨犯罪罪。（FOX NEWS）

7月3日（周三），一名橙縣 男子因刺死一名同性戀前高中同學，被判一級謀殺罪和仇恨犯罪 。仇恨犯罪的增行將使兇手有可能被判處終身監禁且不得假釋。

橙縣高等法院陪審團判定，26歲的伍德沃德(Samuel Woodward) 謀殺19歲的伯恩斯坦(Blaze Bernstein)，並獲判仇恨犯罪罪名。伯恩斯坦的屍體於2018年被發現，埋在橙縣森林湖（Lake Forest）Borrego公園里的一處淺墓中。檢察官稱受害者面部和頸部被刺傷28次。

當判決被宣讀時，伍德沃德沒有任何明顯的反應。他面向前方坐著，長髮遮住了他的臉。判決是在一天的審議後達成的。宣判日期定於10月25日，伍德沃德可能面臨無期徒刑，不得假釋。

仇恨犯罪的增刑指控指稱「伍德沃德因受害者的性取向而殺害伯恩斯坦，而不是因為他是猶太人」，儘管陪審團也看了被告與新納粹組織Atomwaffen Division關聯的證據，以考慮其偏執模式。

伍德沃德和伯恩斯坦曾一起在橙縣藝術學院學習了四年。伯恩斯坦在學校學習六年後畢業，並繼續成為賓州 大學醫學預科學生。

檢方在審判期間聲稱，伍德沃德在審判期間承認，他在約會應用程式上與伯恩斯坦配對，兩人是在伯恩斯坦就讀賓州大學的寒假期間回家探親期間，在橙縣新港灘（Newport Beach）聯繫上的。

伍德沃德稱，當他和伯恩斯坦一起躺在公園裡時，伯恩斯坦開始以性方式觸摸他。他在看到伯恩斯坦手機上的燈後，他感到「極度恐懼」。他擔心伯恩斯坦正在錄製照片並將照片發送給其他人。伍德沃德補充，於是他刺傷了伯恩斯坦，並感到了他一生中從未感受過的憤怒。他說他用手挖了一個淺墓，並將伯恩斯坦的屍體留在公園裡。

伯恩斯坦第二天沒有應約去看牙醫,隨後他的父母開始尋找兒子並聯繫了警局。他的屍體於2018年1月9日被發現。檢方表示，該地點此前曾被搜索過，但一場暴風雨顯露了他的遺體。

檢方表示，伯恩斯坦的父母在絕望中查看了兒子的社交媒體，並打電話給伍德沃德，伍德沃德謊稱不知道發生了什麼事。檢方補充說，伍德沃德還搜索了關於DNA的信息，並剪掉頭髮以改變外貌。