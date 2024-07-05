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聖蓋博市國慶日無人機燈光秀 點亮夜空

【聖蓋博市訊】
無人機在天空中變換出不同圖案，現場觀眾驚呼和掌聲連連。（讀者提供）
無人機在天空中變換出不同圖案，現場觀眾驚呼和掌聲連連。（讀者提供）

為慶祝美國獨立日，南加華人城市紛紛舉辦慶祝活動，聖蓋博市（San Gabriel）3日下午5時至晚上9時30分，舉辦了一場別開生面的無人機燈光秀，現場包括Live樂隊表演、餐車和攤位等。聖蓋博市官員表示，民眾對此次活動熱情高漲，免費上網註冊的6500張入場券早已被領取一空。

活動地點位於1327 South San Gabriel Blvd的Gabrielino高中棒球場。當天的慶祝活動為民眾準備了諸多驚喜，包括精彩的現場表演、各類社區攤位、美味的餐車、適合全家同樂的遊戲、創意的手工藝作品等。晚上7時15分，知名樂隊The Convertibles登場，帶來一場R&B風格的音樂表演，迅速點燃現場氛圍。晚上9時，無人機燈光秀表演正式開始，整個天空被絢爛的燈光點亮，無人機變換出不同圖案：獨立日快樂標祝福語、美國國旗、被愛心環繞的「San Gabriel」字樣等。現場氣氛被推至最高潮，觀眾陣陣驚呼和鼓掌。

聖蓋博市於3日舉行的國慶日無人機燈光秀。（讀者提供）
聖蓋博市於3日舉行的國慶日無人機燈光秀。（讀者提供）

聖蓋博市市長吳程遠（John Wu）表示，在聖市生活23年，每次看到國慶期間相鄰城市的煙花表演和眾人齊聚慶祝的場景，都會由衷希望聖蓋博市也能舉辦這樣的大型節慶活動；今年，終於在市府各部門的共同努力下，將這樣一場精彩的無人機燈光秀帶到了聖市。

吳程遠提到，6000張免費註冊的入場劵，在活動的前幾天就已被領取一空，驗票系統還一度當機，當晚參加活動的實際人數遠超預期。不過，為了確保活動的安全性，每位觀眾都須通過金屬探測門，造成活動入口處人潮有些擁擠，略有遺憾。

聖蓋博 南加 華人

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