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用小螢幕安撫孩子 家長宜陪看有互動

洛時記者／Jenny Gold 編譯/ 林思牧

美國小兒科學會(American Academy of Pediatrics)建議，不要給18個月以下的嬰兒任何螢幕時間(screen time)，唯一的例外情況是做「視頻對話」(video chatting)。如果家長想讓18-24個月大的幼兒接觸小螢幕，應該把時間限到最少，並且只選有教育意義的內容，一定要跟孩子一起看，在使用中與使用後，都要跟孩子就內容有互動對話。

對二到五歲的孩子，小兒科醫生建議把每天的螢幕時間限制在一小時之內，只選高品質又有教育意義、互動性質、助長社交技巧的內容，而且沒有廣告介入。父母親應該避免速度很快、會分散注意力、有暴力內容的節目。如果可能，應該跟孩子共賞，幫助他們了解他們所看的東西。

小兒科醫生還建議吃飯時避免小螢幕，睡前至少一小時之前就停止使用數位儀器。沒有人看電視時，要把電視關掉。家長應該避免經常用小螢幕來安撫小孩，因為形成習慣以後就很難設時間限制，也很難教導孩子如何控制他們自己的情緒。

小兒科學會所頒布的指引，主筆之一的阿米努丁醫師(Dr. Nusheen Ameenuddin)表示：「我們不是要責罵家長，但我們的職責是提供家長資訊，同時也告訴家長我們了解當今的生活模式，這個世界已經變得完全不一樣了，家長不可能做到100%的完美。」

布朗大學小兒科醫學副教授內希(Jacqueline Nesi)是「科技人類」(Techno Sapiens)一書的作者，她認為螢幕時間是取捨之間取得平衡的藝術，雖然有些證據指出，毫無限制的螢幕時間是有害的，尤其是每天超過四小時的情況，但目前還沒有資訊指出必須嚴格限制在一個小時。「身為父母的都知道，現實情況並不總能跟官方建議相符，雖然我們不能忽視建議，但我們也不想把螢幕時間比喻成惡魔。」

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