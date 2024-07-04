洛時精選╱手機當電子保母 家長飲鴆止渴

洛杉磯居民瓦利某個星期六在工作時，她的三歲女兒在iPhone手機上看視頻。（攝影: Zoe Cranfill╱洛杉磯時報）

在幼兒究竟應該有多少智慧手機(smartphone)和平板電腦(tablet)的「螢幕時間」(screen time)方面，父母親面對令人目眩的資訊轟炸：18個月以下的嬰兒不應該有任何接觸；5歲以下的幼兒每天最多一小時；只讓他們看「高品質」的內容；不要讓他們用快速的應用程式；不要用小螢幕來安撫哭鬧的孩子；跟孩子「共賞」(co-view)好能產生互動。

這方面的影響很深遠。似乎每個幾個月，就有一項令人憂心的研究報告出爐，把螢幕時間跟幼兒的發展問題連在一起：癡肥（obesity）、行為問題、睡眠障礙、語言與身心發展的延誤等等。

住在洛杉磯 的瓦利(Maya Valree)有一個三歲的女兒，她表示她了解這些風險也經常為此擔憂。但是要把女兒的螢幕時間限制在一小時好像不可能，因為她既要上班又要持家。過去幾年中，女兒每天的螢幕時間在二至三小時之間，是小兒科醫生建議量的兩倍多。她盡量放有教育作用的題材給女兒玩，但女兒的注意力總是被她喜歡的米卡(Meekah)和飛天小女警(Powerpuff Girls)吸引走。

瓦利表示，身為母親，螢幕時間是她感到最有罪惡感的事件之一：「我用小螢幕儀器讓孩子不吵鬧，我好能做菜或工作，或者藉此騰出時間把個人或事業上的事情完成。」

瓦利是因為不得已而給女兒太多的螢幕時間，許多家長也跟她一樣給孩子多於專家建議量好幾倍的時間看小螢幕。在專家建議的時間與小孩實際使用的時間方面，已經有巨大的鴻溝。

•多數家長不當成問題

但這些感到有罪惡感的家長，其實是少數。專家對數位儀器建議量的方針之所以不可能生根，是因為多數家長不認為小孩看太多小螢幕是一種問題。在波特蘭執業的小兒科醫師卡薩雷斯(Dr. Whitney Casares)指出，父母必須用某種方式來吸引孩子的注意力，小螢幕是最簡單的方式。有很多家長說：「我知道太多螢幕時間是不好的，我希望孩子能少用小螢幕，但我覺得無力改變現狀。」醫師卡薩雷斯是「擔當一切」（Doing It All）這本書的作者。

年紀較長的孩子中螢幕時間的使用，最近成了新聞：洛杉磯學區教委會已核准校園中全日禁用手機的政策；另外，聯邦公共衛生署長（US Surgeon General）呼籲社群媒體 平台應該加註警告，告知家長社群媒體可能對青少年的心理健康有危害。

但許多家長支持孩子為了安全與教育而使用手機。目前這波有幼兒的家長，是從小就接觸手機和電腦的第一代父母，而他們的孩子似乎更早就接觸小螢幕。一項對家庭所做的全國民調發現，孩子在八歲以下的父母，大多數認為螢幕時間還是利多於弊，可以幫助孩子學習閱讀、激發創造力，甚至還可以增進他們的社交能力。

常識媒體的調查發現，小螢幕習慣跟收入水平和族裔有關聯。譬如在低收入 家庭中，孩子平均每天比高收入家庭的孩子多看至少兩個小時小螢幕。

•低收者以螢幕當看護

對低收入家庭而言，給螢幕時間設限的障礙比較大。高收入的家庭比較負擔得起高品質兒童看護（high quality child care），在美國這是非常昂貴的，因此低收入家庭用小螢幕來取代，讓孩子有事做，讓孩子安全的待在家裡。非洲裔父母和低收入家長，遠比高收入家長或白人父母認為小螢幕有教育孩子的功能。另外，拉丁裔則對小螢幕節目對孩子的未來可能有負面影響的憂慮程度最高。

常識媒體的內容首席官默菲(Jill Murphy)指出，在螢幕上有很多很棒、很酷的東西可以給孩子看，該組織給小螢幕兒童內容做品質評分和媒體審閱。默菲表示，一般而言有名的品牌專為幼兒製作的內容，是可以信賴的，這些公司通常都有了解兒童發展過程的專員或顧問。

如果是網紅之類做出的內容，像是YouTube Kids上所提供的題材，家長應該先做過評估，然後才給小孩看。如果家長做不到這一點，那麼至少要製作出一個「輪廓檔」(profile)，選出可接收的興趣範圍，並設定有多少個視頻可以進來。

默菲表示，對幼兒而言，任何的暴力都有太強的衝擊，即使是玩笑性的打耳光，或者用棍子互相打鬥都不行，因為幼兒很快就會模仿這些行為。專家建議家長給孩子看與年齡相襯的節目，並且主動的參與，問孩子一些問題，把看到的內容與孩子的日常生活做有意義的連結，最好包括孩子可以認識的「有社會意義」角色，而不是只有聲音沒有身形的角色。

默菲指出，家長還應該畫出「無螢幕區域」(screen-free zones)和「無螢幕時段」(screen-free times)，並且明確的規定每天的什麼時候是螢幕時間終止的時刻。只要有可能，就只給孩子看高品質又沒有廣告的教育內容，譬如「公共廣播系統兒童」(PBS Kids)上的那些好節目，這類節目已被確認有增進孩子行為和語言技巧的效果。

要設出一些限制，譬如在上床睡覺之前多久，就不可以看小螢幕。另外，要盡量跟孩子一起看節目。

Too much screen time harms children, experts agree. So why do parents ignore them?

https://www.latimes.com/california/story/2024-06-26/screen-time-too-much-for-babies-parents-ignore-advice