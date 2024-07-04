華人逆子涉嫌弒父 俄勒岡州落網

警察辦案示意圖。（本報檔案照）

洛縣 警局（LASD）一名警探7月2日稱，上個月一名老人的屍體在艾爾蒙地 市（El Monte）的一處住宅中被發現，嫌疑犯就是他的兒子。

合案發生的第二天，黃艾倫 (Alan Huang，譯名) 在俄勒岡州 （Oregon）的科蒂奇園林 (Cottage Grove) 駕駛他父親的車被捕。截至 7 月 2 日星期二，這名 30 歲的男子仍被關押在當地萊恩縣（Lane County）監獄。

6月18日有人給艾爾蒙地市警方打電話，要求對他的親戚進行安危檢查。下午6點30分左右，警方在Bisby街10500街區發現了60歲的黃禛（Zhen Huang，譯名）的屍體。

法醫辦公室認定，因多處銳器損傷，造成了黃禛的死亡。

洛縣警局警官卡馬喬（Omar Camacho）表示，死者的兒子是此案的嫌疑犯。但警局的探員沒有透露什麼原因導致懷疑黃禛的兒子，也沒有透露為什麼黃艾倫會出現在俄勒岡州。目前，洛縣警局兇殺案警探正在協助艾爾蒙地警局進行調查。

另據英文媒體報導，俄勒岡州科蒂奇園林市警分局長 Randy Soulard說，6 月 19 日凌晨 4 點 15 分左右，該局警察前往一個十字路口臨檢，此前洛杉磯縣警局的探員要求他們協查該地區是否有兇殺車輛。結果，當地警察找到了這輛車，看到了車內的嫌疑犯並將其拘留。