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新港灘時尚島購物中心遇搶 觀光客被輾死

橙縣訊
橙縣新港灘高檔購物中心時尚島外發生了一起暴力搶劫案（KTLA）
橙縣新港灘高檔購物中心時尚島外發生了一起暴力搶劫案（KTLA）

橙縣新港灘（Newport Beach）知名的高檔購物中心時尚島（Fashion Island）外，7月2日發生了一起暴力搶劫案，劫匪逃離現場時駕車碾死了一名紐西蘭遊客。當日出入該場商場和附近華人發文驚嘆，目前警方已拘留三名嫌疑人。

根據新港灘警察局（Newport Beach PD）消息，受害女子是一位68歲的婦女，案發時正與丈夫在時尚島購物中心逛街。兩名男性嫌疑人在商場的Barnes&Noble書店附近試圖搶劫，隨後雙方發生了爭鬥，受害婦女被拖進停車場。嫌疑人在搶劫未遂後跳上一輛白色豐田凱美瑞（Toyota Camry），但在逃跑過程中碾壓了該婦女並當場身亡。消防部門確認，他們在書店附近的停車場發現了一具女屍。

新港灘警局的Steven Oberon警官指出，受害人名叫Patricia McKay，事發時正在南加州旅遊，她的丈夫並沒有受傷。案發後，警方追逐嫌疑人車輛，從橙縣沿著405高速公路向北一路追到了洛杉磯縣。在追捕過程中，嫌犯車曾停車放下一名同夥，然後司機和另一名男子加速逃跑。

當局報告稱，嫌犯駕駛的車速每小時110哩。根據警方和主流媒體的追捕視頻，車上的兩名嫌疑人最終在南門（South Gate）棄車徒步，警方在一番追蹤後在附近街區抓捕了三名嫌疑人。

三名嫌疑人都是非裔青年男子，分別是Leroyernest Joseph McCrary、Jaden Cunningham和Malachi Darnell，他們因涉嫌謀殺、持槍搶劫和共謀等罪名被收監。

一位目擊者稱，他聽到了三四聲槍響，隨後所有人都試圖尋找掩護。一名在附近工作的女子說，一開始她不知道發生了什麼，然後看見一位女士和她的女兒走進商店，並尖叫「有槍手」，該店員和同事隨後把店關了，當時店裡面有很多顧客在原地等待。該員工表示，她所在的商店關閉了大約一個小時。

一位華人在網上發文表示，案發時她正在逛街，突然看到一群人從商場內跑出來，她也跟著人群跑，隨後聽到有人說要「避開書店」，後來得知是持槍搶劫。在她的帖子下面，有不少華人表示驚駭，他們指出新港灘向來是以安全出名的社區，發生這樣的罪案實屬「離譜」。

新港灘市長Will O'Neill嚴厲譴責嫌疑人，稱他們是「變態」，並譴責這次令人震驚的暴力襲擊。O'Neil說，「新港灘是一個安全的社區，我們為喪生的人哀悼。這是一場悲劇，我們不能容忍這種情況發生。」

該購物中心頗受華人喜愛，不少當日出入商場和附近的華人在社媒上發文表示驚嚇（截圖自...
該購物中心頗受華人喜愛，不少當日出入商場和附近的華人在社媒上發文表示驚嚇（截圖自小紅書）

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