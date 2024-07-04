東風基金會 華埠文化中心開幕

聯邦眾議員趙美心（圖中）為東風基金會頒發賀狀，現任主席Wayland Tam（圖左）上台領取。（記者子為/攝影）

東風基金會（East Wind Foundation）在洛杉磯華埠 打造全新的華埠社區文化中心（Chinatown Community Cultural Center），幫助年輕人在表演藝術、教育、建立社區等領域深耕。該中心在7月3日盛大開幕。

基金會創始人之一Randy Quan表示，基金會成立五十多年，扎根華埠社區，初期專注於幫助遭遇危機的青少年，讓他們獲得更多發展機會。機構不斷發展壯大，主要活躍在三個領域：表演藝術、教育和社區，機構旗下的東風醒獅會、武術課程很有知名度。Randy Quan特別感謝了總創始人Ron Quan對基金會的付出，也相信東風基金會在現任主席Wayland Tam的帶領下將越來越好。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）表示，很開心來到華埠社區文化中心，這是華埠文化發展的一大里程碑。她感謝基金會一直以來努力保護中華文化遺產，並且創建了文化中心，也是很好的教育平台，提供公眾一個瞭解華埠歷史、南加 華裔文化的窗口，讓南加華裔的多元面貌被更多人看見和欣賞。趙美心說，「多年以來，我欣賞了東風醒獅團的無數次表演，越來越精彩，也見證了整個組織的成長，非常欣慰」。趙美心還指出，東風醒獅團現在有越來越多女性參與進來，還有不同族裔的面孔，這充分展現了中華文化的包容與多樣性。

洛杉磯縣估值官潘傑夫（Jeffery Prang）表示，華埠社區文化中心的建立對洛杉磯縣十分重要，這是一種文化傳承，希望藉此南加華裔和其文化能獲得更多曝光。