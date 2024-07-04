我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨最大金主也看不下去 Netflix創辦人籲拜登退選

華人愛借親友名買房 卻慘遭對方玩失聯

東風基金會 華埠文化中心開幕

記者子為／洛杉磯報導
聯邦眾議員趙美心（圖中）為東風基金會頒發賀狀，現任主席Wayland Tam（圖左）上台領取。（記者子為/攝影）
聯邦眾議員趙美心（圖中）為東風基金會頒發賀狀，現任主席Wayland Tam（圖左）上台領取。（記者子為/攝影）

東風基金會（East Wind Foundation）在洛杉磯華埠打造全新的華埠社區文化中心（Chinatown Community Cultural Center），幫助年輕人在表演藝術、教育、建立社區等領域深耕。該中心在7月3日盛大開幕。

基金會創始人之一Randy Quan表示，基金會成立五十多年，扎根華埠社區，初期專注於幫助遭遇危機的青少年，讓他們獲得更多發展機會。機構不斷發展壯大，主要活躍在三個領域：表演藝術、教育和社區，機構旗下的東風醒獅會、武術課程很有知名度。Randy Quan特別感謝了總創始人Ron Quan對基金會的付出，也相信東風基金會在現任主席Wayland Tam的帶領下將越來越好。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）表示，很開心來到華埠社區文化中心，這是華埠文化發展的一大里程碑。她感謝基金會一直以來努力保護中華文化遺產，並且創建了文化中心，也是很好的教育平台，提供公眾一個瞭解華埠歷史、南加華裔文化的窗口，讓南加華裔的多元面貌被更多人看見和欣賞。趙美心說，「多年以來，我欣賞了東風醒獅團的無數次表演，越來越精彩，也見證了整個組織的成長，非常欣慰」。趙美心還指出，東風醒獅團現在有越來越多女性參與進來，還有不同族裔的面孔，這充分展現了中華文化的包容與多樣性。

洛杉磯縣估值官潘傑夫（Jeffery Prang）表示，華埠社區文化中心的建立對洛杉磯縣十分重要，這是一種文化傳承，希望藉此南加華裔和其文化能獲得更多曝光。

在眾嘉賓致詞後，東風醒獅團帶來了精彩表演，包含武術、舞獅，在熱鬧的鑼鼓聲中，眾嘉賓一同完成剪綵，宣布華埠社區文化中心正式對外開放。華埠社區文化中心位於華埠的遠東廣場（Far East Plaza），營業時間為每周四到周日的中午12時半到晚上6時。

在熱鬧鑼鼓聲中眾嘉賓一同剪彩，華埠社區文化中心正式對外開放。（記者子為/攝影）
在熱鬧鑼鼓聲中眾嘉賓一同剪彩，華埠社區文化中心正式對外開放。（記者子為/攝影）

華埠 南加 洛杉磯

上一則

好康報您知／心安超市（ Zion Market）

下一則

韓式SYTK大氣牛骨湯 特價早餐限時供應

延伸閱讀

加台聯換屆 6位理事獲拜登表揚狀

加台聯換屆 6位理事獲拜登表揚狀
華埠多層面預防宣導 全國槍暴防範意識月畫完美句號

華埠多層面預防宣導 全國槍暴防範意識月畫完美句號
槍暴預防月總結蒙市舉行 痛定思痛管控槍枝

槍暴預防月總結蒙市舉行 痛定思痛管控槍枝
粵港澳大灣區企業家總商會 歡迎廣州番禺代表團到訪

粵港澳大灣區企業家總商會 歡迎廣州番禺代表團到訪
陳果仁遇害42年 蒙市燭光晚會悼念 籲勿忘歷史

陳果仁遇害42年 蒙市燭光晚會悼念 籲勿忘歷史
陳果仁遇害42年 蒙市燭光晚會悼念 籲勿忘歷史

陳果仁遇害42年 蒙市燭光晚會悼念 籲勿忘歷史

熱門新聞

徐克勞蒂亞小屋傢俱幾乎都來自好市多，本身也在IG設立好市多克勞蒂亞」（Costco Claudia）粉絲頁。（Costco Claudia IG）

不轉賣商品 加州女子靠Costco粉絲頁月入7千

2024-06-30 20:57
中華航空（China Airlines）即日推出夏季優惠促銷，折扣12%到20%不等。（取自華航官網）

華航夏日優惠 洛杉磯往返台北最低票價747元

2024-06-29 02:19
州長紐森29日簽署SB 1524法案，保障了餐廳收取垃圾費的合法性。（取自Pexels）

加州禁收附加費 最後一刻餐館豁免

2024-07-01 02:18
長者詐騙頻傳，加州參議員推動修正案。（本報系資料照片）

洛81歲婦被騙7度匯出所有積蓄 銀行未阻止

2024-06-27 00:21
少用免洗餐具，減少將塑膠微粒吃下肚。(Unsplash / Volodymyr Hryshchenko)

若不防 10途徑塑膠微粒輕易溜進體內

2024-06-26 22:37
對於患有精神疾病的人來說，擁有自己的住所是一種奢侈；示意圖。（取自Pixabay）

何處是家？躁鬱華男為醫保 一年輾轉3州搬家

2024-07-01 20:37

超人氣

更多 >
不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個

不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個
紐時：拜登正在考慮退選

紐時：拜登正在考慮退選
「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%

「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%
iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年

iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年
NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害

NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害