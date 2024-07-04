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非裔男砸華人水杯 警初判非仇恨犯罪

記者張庭瑜／洛杉磯報導
洛杉磯縣工業市星巴克華裔顧客無端遭非裔男子襲擊，警方初判非仇恨犯罪，呼籲民眾提高警惕。（記者張庭瑜／攝影）
洛杉磯縣工業市星巴克華裔顧客無端遭非裔男子襲擊，警方初判非仇恨犯罪，呼籲民眾提高警惕。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯縣東區工業市（City of Industry）的一間星巴克咖啡店，在6月16日（周日）上午發生一起襲擊案件，一名非裔男子無端攻擊華裔顧客後逃逸。警方初步調查認定並非仇恨犯罪，而是無家可歸者所為。

根據受害人趙先生的描述，事件發生在周日上午10時45分左右。他與朋友在星巴克外聊天時，一名黑人男子突然用水杯砸向趙先生，隨即逃逸。趙先生表示，襲擊者年齡約在三、四十歲之間，留有濃密鬍鬚，手持滑板。事件發生後，趙先生立即報警，警方在15分鐘後趕到現場並做筆錄。

趙先生指出，事發地點人來人往，襲擊者行徑囂張，他懷疑對方可能精神不正常，但這不應該是犯罪藉口。治安是大事，他希望警方能加強巡邏，確保社區環境的安全與和諧。而星巴克表示，當時監控錄影已交給警方，但礙於公司規定，不能直接提供給受害人。

工業市警局表示，這起事件並非仇恨犯罪，而是一名無家可歸者所為，而案件目前沒有更多的進展。警局巡佐維拉雷亞爾（Villareal）也指出，雖然周遭地區最近並無類似案件發生，但仍呼籲民眾保持警惕，注意自身安全，並建議外出時最好結伴同行。

星巴克 仇恨犯罪 工業市

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