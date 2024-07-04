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國慶日假期 洛杉磯國際機場估計迎送200萬旅客

記者張宏／洛杉磯報導
洛杉磯國際機場 (LAX) 3日公布，今年獨立日假期將有超過200萬名旅客往來機場。（LAX提供）
洛杉磯國際機場 (LAX) 3日公布，今年獨立日假期將有超過200萬名旅客往來機場。（LAX提供）

洛杉磯國際機場 (LAX) 3日公布，今年獨立節假期非常繁忙，預計到7月8日將有超過200萬旅客往來機場，旅客和車輛流量預計都將增加。為便利旅客夏季旅行，LAX分享多個減壓撇步( 意即好方法）。

預計整個夏季的客運和車輛流量將會增加，LAX提供實用的旅行提示，以減輕旅客壓力並確保夏季冒險之旅順利開始。首先是起飛前至少預留兩小時到達機場，留出足夠的時間托運行李、通過安檢並到達登機口。如果進行國際旅行，建議提前三小時抵達。

其次是提前預約停車位。機場停車需求量很大，停車設施預計在最繁忙的旅行日達到滿載。可查尋parking.flylax.com了解最優惠價格並提前規畫停車。停車選項可能包括免下車費率折扣，具體取決於供應情況和需求。在經濟型停車場停車的客人可享20%的預訂折扣，在P1或P7停車的客人在結帳時使用促銷代碼4JULY2024提前預訂停車位，可享受10%預訂折扣。優惠有效期限至7月31日。

7月3日和7日是機場車輛和旅客最多的兩天。（LAX提供）
7月3日和7日是機場車輛和旅客最多的兩天。（LAX提供）

旅客在到達機場之前最好檢查所乘航班狀態。如果預訂允許，請使用線上辦理登機手續的選項。LAX提供即時交通和停車信息，旅客也可透過關注@FlyLAXstats X獲取交通更新。位於第96街和Alverstone大道及位於第96街和Vicksburg大道的兩個手機等候區已開放，緩減中央航廈周圍的交通量。

LAX鼓勵旅客參加運輸安全管理局（CBP）的Pre√®或其他值得信賴的旅客計畫，例如CBP的全球入境計畫。LAX在航廈內提供各種優惠，現在所有航廈均已完全互聯，持票旅客在安檢後即可進入。旅客可享受LAX所有優惠，今年夏天新增餐飲場所包括第三航廈CAVA 和 Pizza Please。

LAX還提供一系列藝術、遊戲和表演幫助旅客減壓，第三和第六航廈Gameway遊戲廳， 機場內有uoge藝術裝置，展示當地藝術家多元化才華。旅客還可在國際航廈靠近201A登機口）和第七航廈（TSA 檢查站之外）彈奏Kawai鋼琴。機場治療犬及其訓練員也會在各個航廈登機口區域幫助旅客減壓。

LAX 洛杉磯國際機場 CBP

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