阿罕布拉狗公園擬落腳高球場旁 99%市民支持

阿罕布拉市議會推進建立永久性狗公園的計畫。（阿市市府官網）

南加 華人聚集城市阿罕布拉 （Alhambra）市議會，近日推進了建立永久性狗公園的計畫。

規畫中的狗公園將位於阿罕布拉高爾夫球場和當地基督教青年會附近。在近日的市政會議上，市議會授權工作人員分發「徵求建議書」（RFP），為狗公園提供設計和規格。

阿罕布拉市第一座狗公園的可能規劃之一。（阿罕布拉市府提供）

2023年秋季，阿罕布拉市開設了為期兩個月的「Paw-Pup Dog Park」臨時狗狗公園。作為該計畫的一部分，社區民眾透過一項調查提供了有關永久狗公園的興趣和意見，該調查收到1300多份回覆，其中約99%的受訪者支持建立永久狗公園。

阿罕布拉市長佩瑞茲（Sasha Renee Perez）表示，這項反饋推動了該市為狗狗公園建立永久性計畫的努力。她表示，自己的首要任務之一是確保這個項目的最終敲定，希望在年底之前動工。

佩瑞茲表示，多年來，人們一直希望建立一個狗公園，但事實證明，找到合適的地點機具挑戰。「我們過去考察過許多地點，不是過於偏遠，就是距離其他便利設施太遠，有些地區不太適合步行，其他地點離家太近，周圍的居民擔心噪音和氣味。」她表示，「Paw-Pup Dog Park」讓該市有機會測試選址是否可行。

在市議會會議上，一位支持狗公園的居民敦促市議會考慮該空間內的安全措施。該居民認為應該在公園內設置綠地和加州 本土植物，而不是人行道，以優先考慮狗的安全。