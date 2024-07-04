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世界最美的船過境洛港 免費參觀 義大利空軍飛行表演

記者沈瑋／洛杉磯報導
義大利空軍國家特技飛行隊在維斯普奇號上方進行飛行表演（來自維斯普奇號官網）
義大利空軍國家特技飛行隊在維斯普奇號上方進行飛行表演（來自維斯普奇號官網）

「亞美利哥•維斯普奇號」（Amerigo Vespucci）是一艘建造於1931年的三桅帆船，也是義大利海軍最古老的現役軍艦，目前已停靠在洛杉磯港外46號泊位，並將停留至7月8日（周一）。這期間，遊客不僅可以免費登船參觀，還可以體驗船邊岸上設立的義大利村 （Villaggio Italia），盡享美食、學習烹飪、聆聽音樂會、觀看電影和藝術品展覽，多方面感受義大利風情和文化。

維斯普奇號行駛在海上（來自維斯普奇號官網）
維斯普奇號行駛在海上（來自維斯普奇號官網）

這艘船命名自佛羅倫斯探險家、航海家維斯普奇，他曾於15世紀末、16世紀初數次考察南美大陸，並提出這是一片新大陸，而美洲（America）便是得名於他。維斯普奇號有著「美義雙國籍」，與美國頗有歷史淵源。1962年7月12日，「獨立號」航空母艦（USS Independence）在地中海經過維斯普奇號時，向對方發出信號表示，「你是世界上最美麗的船。」60年後的2022年9月1日，「喬治·H·W·布希號」航空母艦（USS George H.W. Bush）在亞德里亞海與維斯普奇號相遇時，向對方表示：「你仍舊是世界上最美麗的船！」

在過去30年裡，維斯普奇號在世界各地執行外交任務，因此獲得了「浮動的義大利大使館」的非正式稱號。它在2023年至2025年期間，將訪問五大洲的31個國家、36個港口，洛杉磯是北美洲大陸的唯一一站。

7月4日下午4時、7月6日下午7時15分和7月8日晚上7時，義大利空軍國家特技飛行隊Frecce Tricolori還將在洛杉磯上空進行飛行表演，飛越維斯普奇號的正上方。

參觀需預約，可訪問https://tourvespucci.it/en/events/come-aboard/了解更多信息。港口區設有三個大型免費停車場：Miner & Signal St、22nd & Miner St、Cabrillo Marina，有免費接駁車，可將遊客直接帶到義大利村的入口處。

義大利 洛杉磯港 大使館

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