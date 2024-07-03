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有機木炭、有氧健身車…夏季良伴 國慶假期帶來大快樂

記者張宏／洛杉磯報導
有機種植木炭能促進植物生長，儲存多餘的水和營養物質。（品牌網站圖片）
有機種植木炭能促進植物生長，儲存多餘的水和營養物質。（品牌網站圖片）

獨立日意味著夏天、戶外和烤肉，以下是讓夏天更美妙度過的單品，包括有機木炭、有氧健身車、乳酸菌香皂、女性私密護理用品，還有寵物的水上筏等，讓小小物品帶來更大快樂。

夏天戶外園藝能增添很多樂趣，推薦Olivette的美國農業部認證的有機種植木炭，植物園藝活性碳能促進生長，儲存多餘的水和營養物質，促進有益微生物的生長，支持更好的植物生長和耐力。

有機木炭塊適合夏季戶外燒烤使用。（品牌網站圖片）
有機木炭塊適合夏季戶外燒烤使用。（品牌網站圖片）

園藝木炭非常適合玻璃容器和盆栽植物，可排出多餘的水分並調理土壤。它可增加土壤氣流，提高肥力，加速植物生長，並消除難聞的氣味。同時也是土壤增強劑，可透過減輕重量和密度、增加氧氣含量和增強肥力，改善土壤排水和結構。木炭吸濕劑非常適合蘭花、多肉植物和盆景土壤。它們透過排出積水和增加氧氣水平，對在潮濕環境中茁壯成長的植物特別有益。

其品牌的有機木炭塊也很適合夏季戶外燒烤使用，木炭無菸環保，由回收的橄欖樹副產品製成，包括果核、橄欖果肉和修剪後的樹枝。得到美國農業部有機認證，持續長達5小時燃燒（無風時）。它可加熱至375°F。無揮發性灰燼方便煤球在燃燒後保持其形狀，同時木炭不會產生火花，保護眼睛和為環境提供更安全的燒烤體驗。

Antevorta受傳統中醫啟發，以五種草藥組成核心配方。（品牌網站圖片）
Antevorta受傳統中醫啟發，以五種草藥組成核心配方。（品牌網站圖片）

女性在夏天也需要更多呵護，對於女性來說，夏日會有體味困擾。Antevorta的女性私密健康產品受傳統中醫啟發的女性私人健康產品，以五種草藥組成的核心配方，如金銀花、野菊花、蒲公英、紫羅蘭和半耬斗菜塊莖，清潔滋潤和舒緩外陰。消除異味、乾燥和刺激，不含酒精，感覺乾淨清爽。產品包括用於在經期、運動後或性愛後保持清新親密濕紙巾，保濕私密清潔的凝膠及用於中和異味、舒緩陰道乾燥和刺激親密噴霧。

Stealth Cycle有氧健身車。（品牌網站圖片）
Stealth Cycle有氧健身車。（品牌網站圖片）

Stealth Cycle有氧健身車，這款有氧健身車方便組裝，便攜且易於存放。跳上Stealth Cycle，連接手機，選擇遊戲，就可置身喜歡的遊樂場，讓玩的同時能得到很棒的鍛鍊。動態車把阻力系統可作為遊戲控制器，調節手臂、胸部和肩膀，將鍛鍊變成互動遊戲，讓健身不再枯燥無聊。

日本生產的Edobio乳酸菌香皂。（品牌網站圖片）
日本生產的Edobio乳酸菌香皂。（品牌網站圖片）

日本生產的Edobio乳酸菌香皂，這款奢華肥皂採用BiProGE乳酸菌等優質成分精製而成，可自然滋養和滋潤肌膚，只需將肥皂放入起泡網中，將其弄濕並產生泡沫，然後使用泡沫清潔皮膚。沖洗前讓氣泡維持 30-60秒，可清潔面部和身體，適合所有膚質，提供溫和保濕的清潔效果。主要成分包括 BiProGE、吉野櫻花樹、綠茶籽和綠茶葉。包裝容器靈感來自傳統日本清酒杯，採用木製Masu容器。

Lazy Dog水上筏。（品牌網站圖片）
Lazy Dog水上筏。（品牌網站圖片）

夏日寵物狗水上筏，這款Lazy Dog水上筏靈感來自一隻名叫塞巴斯蒂安的狗。它喜歡在水上漂浮，水上浮標在陽光下變得太熱，且容易斷裂，為此它的主人為其打造一款防刺穿的半潛式水上筏，讓狗狗保持涼爽和舒適。這個水上筏底座採用永續Eethafoam HRC聚乙烯泡沫和耐用布料製成，寬大穩定和舒適，半潛式中心面板可防止過熱。易於進入的坡道讓狗狗可按照自己的步調爬上爬下木筏，增強信心。有兩種尺寸和三種顏色可供選擇。

乳酸菌 寵物 農業部

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