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洛州大攜手南加2學區 推電腦科學補充認證課程

洛杉磯訊
洛州大與兩學區合作推出計算機科學補充認證課程。（官網）
洛州大與兩學區合作推出計算機科學補充認證課程。（官網）

洛杉磯州立大學（Cal State LA 洛州大）消息，該校日前與洛杉磯聯合學區（LAUSD)、蒙地貝婁聯合學區（MUSD）合作推出電腦科學補充認證課程（CSSA)，目的是為了滿足各學校對K-12電腦科學教師日益迫切需求。

這個線上課程有洛州大工程學院、電腦科學與技術學院，以及職業和全球教育學院共同提供，內容針對K-12有資格的在職教師和公立、私立學校的管理人員，尤其是對電腦科學有興趣的人士，同時也適合希望深化電腦科學教育知識的學生。

每個參與學區從加州教師資格認證委員會（CTC）的電腦科學補充認證激勵金獲得資助。洛杉磯學區獲得15萬元，蒙地貝婁學區獲得37萬5000元，每位參與培訓教師可獲得2500元補助。

洛州大電腦科學系主任姜恩詠（Eun-Young Elaine Kang）表示，「今年夏季，CSSA課程在洛州大成功啟動，有來自LAUSD的14名教師參與，這些教師主要在K-8年級教學。」她說，與洛杉磯學區和蒙地貝婁學區的合作，會在未來增加參與人數，使教師應用新知識，更好在課堂上進行電腦科學教學。

據資訊，CSSA課程符合加州教師資格認證委員會設定的標準。線上課程由行業專家和洛州大教師授課，使得教師能夠開發、實施和適應促進電腦思維和通過軟體解決問題的基礎技能，內容涉及主題包括計算思維、計算實踐和編程、電腦和通信設備以及計算的影響等。參與者可以在一年內完成課程學習。

有關課程詳情，可聯絡洛州大David Krum諮詢, 電子郵件地址：[email protected]

如需註冊協助，請聯絡College of Professional and Global Education學生服務辦公室，電話323-343-4900或電郵[email protected]

學區 洛杉磯 加州

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