速食業增有薪假？洛杉磯業者怒：夠了

加州速食業員工時薪增加，勞資各有一套說法。（路透）

洛杉磯 市議員馬丁尼茲（Hugo Soto-Martinez）近日提案，希望修改現行的「公平工作周規章」（Fair Work Week Ordinance），要求雇主事先說明排班安排，增加職訓時間，與有薪休假時數。

洛市公平工作周規章22022年已經生效，並包含2500個連鎖店與5萬名勞工 ，現行規定要求班與班之間至少必須間隔10小時，否則必須提供相對補償。修正案除了要求雇主必須提供6小時的有薪職訓，還需每30個工時增加1小時有薪休假。議案仍待委員會通過。

雖然馬丁尼茲強調，修正案是為了提高勞工的尊嚴，但是商界、餐廳老闆與速食品牌都聯手反對。主要訴求包括，2024年4月1日生效的加薪規定，已經為速食業者帶來過於沉重的負擔，新的修正案更增加洛市經營的難度，一名店東甚至直言「夠了」（Enough is enough.）

不過，另一方面，提案獲得勞團的支持，如「加州 速食業員工工會」（California Fast Food Workers Union）與服務業雇員國際工會（Service Employees International Union，簡稱SEIU） ，與「洛杉磯縣勞工聯盟」（L.A. County Labor Federation）。

速食業基本薪資預定調漲後就爭議不斷，雖然馬丁尼茲辦公室強調，新制實施後，速食業增加了1萬600個新職缺，但速食業者卻持續抱怨，為了支付20元的時薪，餐點價格被迫調漲，還必須減少每名員工的工時，形同勞資雙輸。