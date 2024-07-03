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炎夏嬉遊 少數族裔媒體談安全

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
加州公共衛生部人口健康主任Rita Nguyen博士。（ZOOM截圖）
加州公共衛生部人口健康主任Rita Nguyen博士。（ZOOM截圖）

隨著夏季到來，更炎熱和乾燥的天氣意味著加州人會面臨更多的野火、煙霧、高溫、停電和危缺水等風險。這些情況為加州高風險族群帶來了重大挑戰。少數族裔媒體（Ethnic Media Services，EMS）2日舉行線上座談會，共同探討如何面對高溫天氣，以及可協助社區應對氣候相關挑戰的資源。

國家海洋暨大氣總署專家David Lawrence分析，預計加州未來一周高溫，至少要持續到下周中期。面對如此高溫天氣，加州公共衛生廳人口健康主任Rita Nguyen博士表示，任何一個人都可能成為高溫導致的中暑受害者，尤其對於某些弱勢人群來說。高溫會加劇一些疾病，例如增加心臟病，痛風，糖尿病併發症等風險，同時可能會出現各種症狀，包括流汗、熱痙攣、無力、眩暈、嘔吐等，如果出現以上症狀，需要及時就醫。需要注意的是，一些與高溫相關的病症例如熱衰竭，嚴重時可能危機生命，應及時撥打911。

夏季許多民眾喜愛各種水上活動來消暑，不過水上運動需注意安全。沙加緬度消防局隊長Andrew Ramos表示，他們消防隊有一個水上專業營救，每年營救次數多達30次，不幸的是大部分最後都是溺水和死亡，所以民眾要增加這方面的意識。他補充，儘管有些水域看起來很安全，但是要格外的小心謹慎，即使對於水性很好的人來說，水底下的一些潛在危險也防不勝防。他還強調了穿救生衣的重要性，他說，每個人都對自己的安全負責，確保同行人穿了救生衣，尤其是小孩，救生衣要穿的緊一些，綁住整個身體，但是也不能過緊，確保他們能在水中游動

對於高溫天氣的安全而言，加州推出「夏季安全計畫」，這是一套全面的準備資訊和材料套件，可用於幫助社區在夏天保持安全。Listos California資深顧問Sonya Harris介紹，極端天氣事件已經造成了加州複雜的天氣模式，加州和將近100個社區進行合作，希望能夠推廣這個安全計畫資料包。這個資料包介紹了各種信息，例如民眾可關注高溫預警系統，預警系統是由當地政府來運營的，確保民眾能夠了解到高溫預警的重要性，並及時響應。

想要獲取關於夏季安全計畫的更多資料，可登錄https://www.listoscalifornia.org/summer/。

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