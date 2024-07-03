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聖蓋博谷山野小溪 清涼好消暑

記者楊青╱洛杉磯報導
阿蘇薩天使森林中的野溪，吸引大批民眾前往漂流消暑。（張敏毅提供）
阿蘇薩天使森林中的野溪，吸引大批民眾前往漂流消暑。（張敏毅提供）

南加漸入盛夏，近百度甚至過百度高溫持續，不過民眾總能在聖蓋博谷中發現好山好水，不用門票，不費周章，一腳就到山野林間清涼消暑好去處。

「我們沿39號公路從羅蘭岡一直往北進入阿蘇薩，過了Sierra Madre路開始進山，筆直往前開車差不多10鐘左右，右手邊一個叉路口叫East fork，右轉再開五到六哩，會突然看的路邊兩旁停了很多車子，停車走一分鐘就到了小溪」，家住橙縣的Annie張日前帶著一歲半的寶貝女兒Claire，就在阿蘇薩的這處山野林間暢快漂流，不用門票，其樂無窮。

Annie張帶著寶貝女兒Claire在野溪中玩耍。（張敏毅提供）
Annie張帶著寶貝女兒Claire在野溪中玩耍。（張敏毅提供）

水邊有墨西哥小販出售各種水上玩具，Annie花40元給孩子和自己買了一個充氣皮筏，順著溪水一路漂流。「水不深，淺的剛過腳髁，深的到成人腰部左右」，她說，水流不急，但是也足夠讓小船往下飄，有些地方會有石頭，水流正好把皮筏船撞到石頭上的時候，屁股還是感覺很疼，小朋友又驚又愛，高興得一直抱著媽媽大呼小叫。

Annie張帶著寶貝女兒Claire在野溪中玩耍。（張敏毅提供）
Annie張帶著寶貝女兒Claire在野溪中玩耍。（張敏毅提供）
Mt. Baldy山區溪水中的巨石讓孩子們的山間健行增加了許多樂趣。（雷一墨提供...
Mt. Baldy山區溪水中的巨石讓孩子們的山間健行增加了許多樂趣。（雷一墨提供）

從天使森林下來的水，沿著山間蜿蜒而下，在此處形成20多米的水面，幾百米溪水都有人們的歡聲笑語。Annie說，她去的那天至少有上百人，很多人看來已是常客，熟門熟路，帳篷就搭在水邊，擺滿了食品，一些帳篷乾脆搭在水中，西瓜和零食也放在水中降溫納涼。

Mt. Baldy山區河道水流湍急，大人孩子相互幫忙確保安全。（雷一墨提供）
Mt. Baldy山區河道水流湍急，大人孩子相互幫忙確保安全。（雷一墨提供）

她說，一兩歲的孩子正是又喜歡又怕水的時候，平常在小區游泳，海邊不太敢去，海浪很難控制，但小溪就是比較容易，水比較乾淨清涼，大人小孩都很可以放鬆消暑。

家住格蘭杜拉華人媽媽Apple雷，這些天則帶著兩個小少年兒子和六旬父母，和鄰居一起前往Mt. Baldy的Stoddard Canyon Falls & Slide探險。Mt. Baldy是南加滑雪愛好者的冬季小天堂，不過Apple表示，盛夏的Mt. Baldy別有情趣，不輸冰雪。

「從210公路往東，Mount Baldy出口，進山再開10分鐘左右就到了」，Apple說，他們從格蘭杜拉住家到目的地，前後25分鐘左右，山路也很平坦。

八歲的Charles和小夥伴們在Mt. Baldy山區相互幫助過河。（雷一墨提供...
八歲的Charles和小夥伴們在Mt. Baldy山區相互幫助過河。（雷一墨提供）
一歲半的Claire第一次玩漂流，又驚有喜。（張敏毅提供）
一歲半的Claire第一次玩漂流，又驚有喜。（張敏毅提供）

但這裡山間的水流可不平坦。Apple說，她一直希望鍛煉自己兩個男孩的陽剛氣，很多社區附近雖然都有山間步道，但比較平緩，所以她特別找到這處具有一定挑戰性的林間步道，讓孩子們體驗不一樣的山水。

阿蘇薩天使森林中的野溪，吸引大批民眾前往漂流消暑。（張敏毅提供）
阿蘇薩天使森林中的野溪，吸引大批民眾前往漂流消暑。（張敏毅提供）

單程步行將近一個小時，步道不長，但「險象」環生。從山上衝下的一些大石頭落在水間，阻斷了正常的步道；一些陡峭地段的人行道已被溪水淹沒，行人需在小激流中穿越，再爬上巨石繼續前行；一些地段需手腳並用，一些水流較急的地段需抓住旁邊的攀岩繩索或老樹根幫忙增加信心。Apple表示，總體來說流水並沒有很深，最深的地方到膝蓋和大腿，但看上去相當驚險，男孩們玩得不亦樂乎。

阿蘇薩天使森林中的野溪，吸引大批民眾前往漂流消暑。（張敏毅提供）
阿蘇薩天使森林中的野溪，吸引大批民眾前往漂流消暑。（張敏毅提供）
阿蘇薩天使森林中的野溪，吸引大批民眾前往漂流消暑。（張敏毅提供）
阿蘇薩天使森林中的野溪，吸引大批民眾前往漂流消暑。（張敏毅提供）

暑期帶孩子們在南加州的「社區大後院」游山玩水，兩位媽媽都表示很注意安全。Annie張表示，阿蘇薩的山間沒有手機信號，所以一定要提前瞭解路線，也最好行前交代朋友，以防外一。Apple則認為，前往具有挑戰度的山間玩水最好不要帶年齡太小的孩子，否則家長會比較勞心勞力，也比較容易出危險。她也不建議攜帶太多東西，以便確保兩手可以隨時攀岩摸石，較野的地方，也將和友人家庭相約而行，相互照顧，熱鬧又安全。

阿蘇薩天使森林中的野溪，吸引大批民眾前往漂流消暑。（張敏毅提供）
阿蘇薩天使森林中的野溪，吸引大批民眾前往漂流消暑。（張敏毅提供）

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