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與星同行7周年 關愛自閉症兒童

洛杉磯訊
融合表演团队的演出令人留下深刻印象。（主辦單位）
融合表演团队的演出令人留下深刻印象。（主辦單位）

致力於幫助自閉症兒童的非盈利組織「與星同行Autism Peer 1 on 1」，6月29日在洛杉磯縣阿提夏市（Artesia）舉辦了成立七周年年會，慶祝一個更加包容和支持自閉症兒童的社區，打造一個深化社會對自閉症兒童認知的平台。

在這個包容展示多元文化的慶典活動中，自閉症專家、政府部門官員、義工以及自閉症家庭的近200名參與者歡聚一堂，活動展示了該組織過去七年的努力，和社會各界對自閉症兒童的支持。

與會者分享了如何通過政府、企業、學術和民間力量，為自閉症兒童提供生活保障、行為訓練和就業指導的經驗。這些分享讓自閉症兒童家長們受益，也為社會各界提供了一個瞭解自閉症人士需求的窗口。

來自15個加州城市的高中生義工們歡聚一堂，線上線下同步直播， 交流活動經驗和心得。學生義工代表Derek Maeshiro分享了作為優秀義工的經歷以及對他個人發展的促進。Derek從7年級開始加入「與星同行Autism Peer 1 on 1」，今年被史丹福大學錄取。在幫助自閉症兒童的活動中，該組織也為青少年提供了貢獻社區、回饋社會的機會。

年會中，融合表演团队的演出令人留下深刻印象，自閉症兒童表演了樂器，舞蹈和唱歌才藝，展示了他們潛在的才華和能力，挑戰了以往社會對自閉症兒童的刻板印象，觀眾們被他們的熱情和創造力打動，堅定了支持自閉症兒童的信心。

這個活動增強了公眾對自閉症兒童的關注，展示了支持他們的資源。多元文化的參與和各方利益相關者的共同努力，強調了該組織的使命—創建一個更加包容和支持自閉症兒童的社區。

「與星同行Autism Peer 1 on 1」負責人程展旗、顧海霞，竇雅娟和李瑋，邀請到加州康復廳（DOR）、橙縣區域服務中心（RCOC）主管、史丹福大學教授兼神經多樣性倡導者Lawrence Fung博士、Sonoma加州州立大學教授、美國國家航空暨太空總署（NASA）特殊人才實習項目主管Lynn Cominsky博士、以及心理學家兼組織發展顧問Gail Singer-Chang博士等各界專業人士與會。

「與星同行Autism Peer 1 on 1」七周年大會，包容支持自閉症兒童。...
「與星同行Autism Peer 1 on 1」七周年大會，包容支持自閉症兒童。（主辦單位）

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