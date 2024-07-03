台灣清華大學教育團 訪西柯汶那市

國立清華大學訪團成員與西柯汶那市府團隊合影。（記者啟鉻／攝影）

台灣國立清華大學教育訪團7月1日訪問洛杉磯 縣西柯汶那市（West Covina），受到市府領導團隊熱情歡迎，訪團成員還參觀了市議會、市府主要部門。華裔副市長吳桐淮（Tony Wu）表示，訪團成員未來將從事中英雙語教學，希望將西柯汶那市介紹給這些未來的老師，增加他們對美國各方面的了解。

據訪團領隊、國立清華大學師資培育中心地方教育組組長邱富源博士指出，該項目是為了培訓未來的雙語教學教師，成員有10餘人，他們來自國立清華大學教育學院，畢業後將到台灣國小擔任中英雙語教師。訪團於6月29日到達美國，先行訪問了史丹福大學 （Stanford University）、柏克萊加州大學 （UC Berkeley）。30日晚趕到洛杉磯，次日上午訪問西柯汶那市。在洛杉磯停留一周，參訪合作學校，了解美國教育系統，尤其是中英雙語教學方面經驗。然後再去聖地牙哥，行程約17天。據悉，訪團成員會同市民一起欣賞7月4日美國國慶煙火表演。

邱富源表示，台灣已開始在小學逐漸普及中英雙語教學，現在最迫切的是師資培訓，今後每所國小都要有中英雙語教師。這是一個固定教育交流項目，每個暑期進行。

吳桐淮表示，2023年起，台灣國立清華大學就有教育訪團到西柯汶那市參訪，雙方已經建立良好關係。2024年初，他率市府團訪問台灣，參加姊妹城市台南市建城400周年慶典，並參觀了桃園的高科技公司。他非常歡迎將來從事教師以及從事高科技工作的人士到西柯汶那市參觀，也希望將該市推介給他們，與大學和科技公司保持密切合作，並讓他們了解美國更多方面的發展。吳桐淮也表示，他是台灣移民，到美國後獲得學習機會、創業發展並獲選民支持任民選官員。

台灣國立清華大學教育訪團到達西柯汶那市後，在吳桐淮安排下，在市議會議事大廳舉辦了歡迎活動，市府各主要部門負責人包括市府經理、書記官、以及市警察局、消防局、財政局、經濟發展局等官員都與成員見面交流，並介紹各自部門的功能，還贈送紀念品並合影留念。