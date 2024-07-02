華裔收藏家陳燦培夫婦 捐UCLA歷史文獻

東亞圖書館館長陳肅（左二起）、陳燦培、梁玉霞及董智豪進行史料文獻捐贈儀式。(受訪者提供）

南加州 著名華人收藏家、南加州廣府人聯誼會榮譽會長陳燦培伉儷，近日第六次向洛杉磯加大 (UCLA) 東亞圖書館 捐贈「成吉思汗族譜」及「道德經」等150冊史料文獻，由東亞圖書館館長陳肅接收。

陳燦培表示，6月29日向東亞圖書館捐出的史料文獻當中，亮點有由成吉思汗後人編寫的「成吉思汗族譜」及中國國家圖書館編的精版「道德經」；還有由李國慶、梁玉霞夫婦捐贈的中國國家廣播電影電視總局藏品，歷年經典電影收藏特輯DVD，以及美國留學生協會聯盟主席董智豪與中國甘肅省作家協會副主席雪漠捐出作品「娑薩朗」。

陳燦培說，截至2024年6月1日，他們夫妻已無償捐出美國飛虎隊，抗戰及華僑等文物共1萬7970件，加上當天的捐贈，總數達1萬8120件。受惠單位遍及美國與中國各博物館及圖書館等。

陳肅表示，為了服務本地社區，洛杉磯加大東亞圖書館自2010年左右開始，收集洛杉磯本地文獻，該圖書館的收藏重點之一是在美華人的文獻。可以肯定地說，任何文獻只要被東亞圖書館收藏，就會得到長期妥善保存，從而為未來研究提供條件。他表示，陳燦培伉儷歷年來的多次捐贈豐富了東亞圖書館的館藏，為未來研究提供了難得的基礎文獻。她預期有更多人能像陳燦培伉儷那樣，向東亞圖書館捐贈有關資料文獻，從而為歷史研究和後世子孫留下真實歷史和可靠資料。