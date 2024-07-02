加台聯換屆 6位理事獲拜登表揚狀
6月30日，加州台灣同鄉聯誼會第46屆年會兼緩解儀式在聖蓋博市希爾頓酒店隆重舉行。年會現場座無虛席，不少嘉賓到場見證道賀，活動在精彩的旗鼓表演中拉開帷幕，隨後與會者齊唱中華民國和美國國歌。
卸任會長王竹青感謝所有到場的貴賓，並表示今天是他的「畢業典禮」。王竹青自2022年接任以來，帶領加台聯在加州台裔社區中發揮了重要作用。他回顧了過去兩年中所舉辦的蒙市慶雙十國慶升旗典禮、登山健行和保齡球比賽等活動，並對多位幫助過他的人表示由衷感謝。在洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長張正育的監交下，王竹青正式將加台聯的印信交接給新任會長儲錦琪。
張正育表示，在王竹青的領導下，加台聯不斷蓬勃發展，成為台僑交流的重要平台，時刻關心台灣並服務同鄉。他相信在新會長儲錦琪的帶領下，加台聯會更加昌隆，並頒發證書表彰其貢獻。
隨後，聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）上台對王竹青和加台聯的貢獻表示感謝，並祝福新會長儲錦琪。她指出，加台聯的努力和貢獻有目共睹，通過組織各種活動如升旗典禮、登山和保齡球比賽，促進了台美關係，並不斷積極對抗仇亞情緒。
國會議員劉雲平（Ted Lieu）也在發言中對王竹青的卓越領導表示感謝，並歡迎新會長及其團隊。他指出，亞裔美國人社區仍面臨著仇亞情緒和犯罪等挑戰，需要政府通過更多政策和協議來保護亞裔社區。
新任會長儲錦琪介紹她的新團隊，第一副會長劉煥君和第二副會長張耀燦。
在大會中，六位加台聯理事獲得了拜登總統頒發的終生成就獎，並由趙美心和劉雲平代發獎狀。此次年會還邀請到了前加州眾議員伍國慶（Mike Eng）、中華會館主席李金生、台灣會館前董事長陳柏宇、南加大專校友會會長吳典龍、聖蓋博市市議員丁言喻、蒙市市長黃泰平（Thomas Wong）、亞市市議員鄭博仁和王愛玲等多位民選官員和僑團領袖，他們紛紛發言道賀，為年會增添了光彩。
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