好市多CEO：會員資格是最重要商品

好市多連鎖店。（取自官網）

好市多 （Costco ）是廣受華人 消費者歡迎的商家。據KTLA電視台報導，新任執行長瓦齊瑞斯（Ron Vachris）在近日接受媒體採訪時表示，該店的會員資格才是他們銷售的最重要商品。

所有到好市多消費的顧客都知道，這裡近乎什麼商品都可以買到，從美食廣場受歡迎的1.5元的熱狗套餐，到經濟實惠的汽油，以及熱賣的金條和各種電子產品。雖然全美各地消費者無可置疑都有在好市多裡喜歡選擇的商品，但這家連鎖店的執行長表示，他們銷售的最重要商品可以在會員的口袋裡找到。

瓦齊瑞斯告訴「財富」（Fortune），好市多的會員資格是他們銷售的最重要商品。他強調，「我們所做的一切都是為了支持這筆交易。」

根據報導，好市多目前擁有約1億3000位會員。該公司提供兩種會員資格：年費60元的Gold Star會員和120元的Executive會員。兩種會員資格都允許顧客享受該店優惠和促銷活動，但Executive會員還可以獲得每次購物2%的現金回饋獎勵。

部分會員擔心好市多會在2023年提高會員費，但公司管理層打消了這種顧慮。好市多首席財務官Richard Galanti於2023年12月的一次財報電話會議上說，「我們尚不需要這樣做。我們喜歡提供極高的品質。儘管我們已經很久沒有平均調漲會員費了，但我們覺得已經為會員提供了更多的利益。」據悉，好市多會員費用自2017年以來沒有變動。