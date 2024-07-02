亞裔長者易遭仇恨犯罪攻擊 亞青少年中心教應對

亞裔青少年中心正推出一系列活動和指南，幫助聖蓋博谷亞太裔民眾、尤其是亞裔年長者發現、識別和應對仇恨犯罪，避免成爲仇恨事件和仇恨犯罪受害人。右二為亞太青少中心反亞裔仇恨犯罪專員Jessie李。（記者楊青/攝影）

亞裔 青少年中心正推出一系列活動和指南，幫助聖蓋博谷亞太裔民眾、尤其是亞裔年長者發現、識別和應對仇恨犯罪 ，避免成為仇恨事件和仇恨犯罪受害人。

亞太青少中心反亞裔仇恨犯罪專員Jessie李表示，亞裔青少年中心正在聖蓋博谷普及反針對亞太裔的仇恨犯罪教育，在最近幾年針對亞裔的仇恨事件和犯罪中，年長者受害人占有非常高的比例，至今，年長者依然是亞裔仇恨犯罪的主要攻擊目標，對亞裔年長者的幫助尤其重要。

Jessie李表示，近年，民眾成為仇恨犯罪受害人的原因，通常是因為他們的種族、國籍、宗教、性別性取向以及殘障。仇恨事件通常表現為駡人、用語言或動作侮辱人、在攻擊目標所擁有的財產上展示仇恨性資料、發佈不造成財產損失，但造成人們心理和精神壓力和創傷的仇恨性資訊和資料、在公共場所分發帶有仇恨信息的資料等等。當仇恨事件發展到開始威脅人身或財產安全，則可能演變成為仇恨犯罪。仇恨犯罪可以情節輕重分為輕罪或重罪起訴。

Jessie李表示，不少受害人受到遭受仇恨攻擊後自己承受，只能讓仇恨事件發酵升級。她建議，如果遭受仇恨攻擊，應立即聯絡當地執法部門，同時儘快爭取獲得醫療幫助和治療。受害人同時要記下對方施害的確切語言和所有事實，保存所有證據（比如塗鴉、蛋殼、受害者車輛上字跡等等），在安全的前提下，等待執法部門到現場拍照取證；搜集其他受害人和證人的名字地址電話號碼等資訊作為旁證，並儘快與所在地區應對仇恨犯罪的社區組織取得聯係，尋求法律援助。

她表示，加州 賦予仇恨犯罪人受害人重要的法律權利，包括尋求損失賠償，包括財產損失、醫療費用、工資損失和其他損失；法院可能發佈保護令，讓j加害人遠離受害人；法院或下令被告支付律師費；法院還可能以侵犯公民權利罪的條例判罰被告賠償受害人2萬5000元至以上。她特別表示，加州禁止執法部門詢問個人的移民身份，所以仇恨犯罪的受害人，不要害怕報案。

亞裔青少年中心亞裔年長者反仇恨犯罪近期活動和支持資訊，可參考aycla.org，或聯絡[email protected]。