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天普攜手非營利組織 設2計畫助弱勢家庭獲穩定住房

記者張庭瑜／洛杉磯報導
天普市議會通過決議，啟動兩項新計畫援助無家可歸及瀕臨無家可歸風險的家庭和個人。（記者張庭瑜／攝影）
天普市議會通過決議，啟動兩項新計畫援助無家可歸及瀕臨無家可歸風險的家庭和個人。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯縣天普市（Temple City）市議會6月18日通過決議，落實4月2日會議中確定的永久地方住房分配（Permanent Local Housing Allocation，簡稱PLHA）資金使用方案，標誌著天普市在應對無家可歸問題上邁出重要一步。

根據該決議，天普市政府將結束第一年和第二年PLHA資金支持的住宅無障礙改造計畫（Residential Accessibility Modification Program，簡稱RAMP），並建立兩個新的PLHA資金支持計畫，分別為個案管理服務計畫和租金及搬遷援助計畫。個案管理服務計畫將為無家可歸及瀕臨無家可歸風險的家庭和個人，提供財務管理和綜合支持，幫助他們穩定住房狀況；租金及搬遷援助計畫則提供租金援助及搬遷所需的押金、首尾兩個月房租及必要的家具等支援。

此外，市議會還批准與聖蓋博谷家庭承諾組織（Family Promise of San Gabriel Valley）簽訂兩份諮詢服務協議，授權市經理執行協議，預計金額分別不超過8萬1250元和20萬4296元。該組織將負責管理和執行這兩個新計畫，為無家可歸及瀕臨無家可歸風險的家庭和個人提供專業服務。

天普市議會於4月2日公開聽證會上決定取消RAMP計畫，並重新分配PLHA資金。2024年5月8日，洛杉磯縣發展局（LACDA）通知市政府，需通過正式決議才能結束先前的RAMP計畫並建立新計畫。因此，市議會於18日通過決議，以正式確認先前的決定。

此舉不會影響2023-24和2024-25財年的市政預算。PLHA資金來源為天普市的房地產交易，並由LACDA報銷。由於聖蓋博谷家庭承諾組織是一家資金有限的非營利組織，市政府將在協議簽署後預付5萬元，並要求該組織按規定提供詳細的支出明細。

天普 租金 聖蓋博

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