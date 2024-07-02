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免費煙花秀、蓮花節、莎士比亞節… 7月南加這麼玩

記者子為／綜合報導
7月4日是美國國慶節，不少地方能欣賞到免費且精彩煙花秀。(記者子為／攝影）
7月4日是美國國慶節，不少地方能欣賞到免費且精彩煙花秀。(記者子為／攝影）

炎炎夏日來臨，在逐漸變得酷熱的南加，仍有一系列免費且有趣的活動，讓公眾能在乘涼避暑的同時，體驗多樣的文化與娛樂。以下是7月將南加州的部分免費活動，無論是與家人朋友歡慶國慶時光，還是探索南加的獨特魅力，這些活動都不容錯過。

南加7月部分免費活動 資料來源／各網頁
南加7月部分免費活動 資料來源／各網頁

7月4日是美國國慶日，其中位於瑪利那岱瑞（Marina Del Rey）灣的每年這一天，瑪利那岱瑞灣都會在碼頭的上空燃放煙火，觀眾們可以在附近海灘、漁人村（Fisherman's Village）、周邊酒店和餐廳觀看這場煙花秀。表演將於晚上9時開始，持續約20分鐘，建議民眾提早到達並選好觀看位置。

同在國慶日，不介意排隊的朋友可考慮前往洛杉磯市中心的大公園（Grand Park）。從4日下午開始，大公園將舉辦一場免費入場的獨特國慶節派對。活動包括美味的餐車美食、摩天輪和位於兩個舞台的現場音樂表演。音樂表演將從下午開始，感興趣的民眾可以帶上一整天食物在公園野餐。到晚上9時左右，將有大約800架無人機在公園上空進行燈光秀，帶來不一樣的視覺享受。

今年的蓮花節將在7月13日至7月14日期間進行，一同慶祝公園內湖中美麗的漂浮花朵...
今年的蓮花節將在7月13日至7月14日期間進行，一同慶祝公園內湖中美麗的漂浮花朵。（Joits）

回聲公園（Echo Park）一年一度的蓮花節（Lotus Festival）將在7月13日至7月14日期間進行，一同慶祝公園內湖中美麗的漂浮花朵。該活動包括豐富的美食、音樂、龍舟比賽、燈籠放水等精彩內容，如果幸運的話，還能欣賞到盛開的荷花。始於1972年的荷花節已舉辦43屆，旨在表彰亞裔美國人對洛杉磯的貢獻，尤其是是菲律賓社區。

洛市西區的蓋蒂中心（The Getty Center）一直致力舉辦各種向公眾免費開放的文化活動。從今年夏天起，中心推出全新藝術表演系列「Ever Present」，邀請藝術實驗者在博物館的永久藏品、建築和花園中上演短暫的表演。該活動以前稱為「Friday Flights」，旨在探索藝術世界中的跨學科聯繫，最近一場「Ever Present」表演活動將在7月13日至7月14日進行。參與該活動不需要門票，但需提前預約博物館指定時間的門票以確保入場。

夏季與戲劇也十分相配，洛市的格里菲斯公園（Griffith Park）將再次迎來莎士比亞節（Free Shakespeare Festival）。從7月10日至9月1日，獨立莎士比亞劇團將在歷史悠久的老動物園區域（Old Zoo）上演一系列莎翁的知名劇目。民眾可以自帶野餐毯，坐在草地上欣賞「皆大歡喜」等經典劇目。今年的演出場地回到老動物園頂部的山谷，儘管活動為免費，但由於空間有限，需提前預訂座位。

在夏夜海灘上看電影是涼爽又浪漫的體驗，在阿爾弗雷多海灘俱樂部（Alfredo's Beach Club）努力下，從6月至8月22日的特定日期裡，長堤 (Long Beach)的海灘等地將舉辦免費電影放映。民眾可以自備折疊椅，和家人朋友一起前往長堤，享受一系列老少皆宜的電影。活動在格拉那達海灘（Granada Beach）及長堤城市學院（Long Beach City College）LAC校區舉行，民眾可自帶飲食野餐或在附近的小吃攤購買美食。

長堤 南加 動物園

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