聖塔蒙尼卡碼頭爆鬥毆 5嫌被捕

聖塔蒙尼卡碼頭附近發生大規模鬥，現場一片狼藉。（abc7電視台）

6月29日下午，洛杉磯 縣聖塔蒙尼卡碼頭（Santa Monica Pier）附近發生大規模鬥毆，兩人重傷被送往醫院。警方表示，至少20人涉案，已有五名男子被捕。

案件時間為下午2時21分左右，聖塔蒙尼卡警方接到報警稱，在聖塔蒙尼卡碼頭以北的14號塔附近爆發大型鬥毆。一架警用無人機首先抵達現場，目睹了擁擠的海灘上正在發生的激烈打鬥。

警方稱，在斗毆過程中，一人被刺傷，另一人腳踝骨折。數十名警察驅散了人群，並在現場找到了兩名重傷的受害者，他們被送往醫院接受治療。五名男性嫌疑人在現場被捕，其中三人因使用致命武器攻擊，另外兩人分別因毆打和性暴力被捕。

現場影片顯示，執法人員到達後，海灘大部分地區被封鎖，海灘上滿是旁觀者。當調查人員到達時，直升機也包圍了海灘。在繁忙的周六下午，遊客們對突然出現的大批警察感到震驚。

「我從來沒有在海灘上見過這樣規模的警察，所以我們有點震驚。」海灘遊客Danielle Russell在接受KTLA電視台採訪時說，當時有三輛救護車、一輛消防車，整個地區都被警車包圍，大概有25名警察。

一名聲稱目擊的網友表示，「至少看到三人被捅」。聖塔蒙尼卡在近日才發生三名女性遭遊民 襲擊的案件，接連發生的治安問題引起不少網友的擔心。

目前尚不清楚引發了這場打鬥的原因，事件仍在調查中，警方尚未公布嫌疑人身分。

任何了解此案訊息的人都可以致電聯繫警方310-458-8427。