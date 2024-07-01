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加州第二輪房貸援助 1700首購族夢想成真

編譯陳盈霖／綜合報導
1700名幸運的首購族獲得第二輪「加州夢共享貸款計畫」的補助。（示意圖，California Dream for All Shared Appreciation）
1700名幸運的首購族獲得第二輪「加州夢共享貸款計畫」的補助。（示意圖，California Dream for All Shared Appreciation）

加州州長紐森（Gavin Newsom）辦公室宣布，1700名第一代購屋者獲得第二輪「加州夢共享貸款計畫」（California Dream for All Shared Appreciation）。該計畫替潛在購屋者提供高達房屋價值20%的頭期款和成交費用援助。迄今為止，該計畫已替近4000名首購族支付頭期款。

紐森辦公室表示，「作為加州提升可負擔性、建立代際財富和解鎖住房努力的一部分，加州夢共享貸款計畫正替數以千計加州人鋪平購屋道路，該計畫不僅是財務援助，更是人們實現加州夢的一條途徑。」

自2023年以來，加州夢共享貸款計畫已幫助成千上萬加州人完成購屋夢想。在第一輪融資中，加州有近2200家庭通過該計畫購買人生第一套房。如今有另外1700名收入在低至中等家庭將獲得同樣機會。

第二輪加州夢共享貸款計畫，主要針對第一代購屋者，也就是父母親沒擁有住房者。由於需求量相當大，加州住房金融局（CalHFA）用隨機抽籤方式，確保1萬8000名申請者有平等的機會得到這一輪提供的2億5500萬元資金。加州住房金融局將在加州九個地區分配資金：首都地區、中央海岸（Central Coast）、中央山谷（Central Valley）、內陸（Inland Empire）、洛杉磯、橙縣、聖地牙哥、舊金山灣區和農村地區。

收到「中獎」通知者，有90天時間利用這筆貸款援助購買房屋。這筆錢是當出售房屋時，才需償還最初的援助金額，以及房屋增值的20%。假設購買60萬元房屋，十年後以70萬元出售，需償還最初12萬元頭期款與額外的2萬元。這些收益將用於資助下一輪購屋者。

加州 貸款 紐森

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