南加房產領域就業數 5月激增5600人

南加房地產業五月新增5600人就業。（記者啟鉻／攝影）

南加 當地媒體報導，南加州房產領域五月份新增就業 5600人，增速比季節性正常水平高39%。

根據房地產 專欄撰稿人Jonathan Lansner的分析結果，五月間南加地區房地產行業招聘活動頻繁，員工增長速度比過往季節性正常水平快了39%。他指出，洛杉磯縣、橙縣、河濱縣和聖伯納汀諾縣等地的房地產相關從業人數在五月間達到83萬7800人，較四月增加5600人。

他提醒，為了更好地理解五月的就業情況，需注意在疫情前的2015-2019年間，在五月份平均新增4040個工作崗位。同時，許多在房地產行業工作的人屬於自僱人士，未被傳統的政府就業統計納入。

然而，從南加州房地產業長期趨勢來看，形勢仍顯疲弱。回顧2023年5月，南加房地產就業人數一年增加了5900個工作職位，增長0.7%，相比經濟大衰退以來，12個月平均增加1萬4300個職位的招聘速度減少了59%。

南加房地產領域的招聘波動現況，使得房地產行業的本地就業人數仍比2009年後的就業峰值少1萬3000人。他指出，融資成本的上升往往對房地產造成重大影響。

Lansner進一步表示，來看看南加州其它行業就業表現，這些行業在五月間就業員工達715萬人，一個月內增加了1萬4200個工作崗位。在過去12個月間，非房地產行業的就業人數增加5萬7200人，增長0.8%。他強調，不要忽視房地產在就業市場的影響力，在2024年5月的本地就業分額達到10.5%。該行業的招聘數量占本月新增本地工作的28%，占全年的9.4%。