階進基金會義診 多位名醫匯集

現場提供針灸、推拿、拔罐等中醫項目。（記者朱敏梓/攝影）

階進慈善基金會（Wealth by Health）6月30日在羅斯密（Rosemead）舉辦大型義診活動。義診項目類別豐富，涵蓋西醫、牙科、眼科、中醫等多個方面，現場還設有新冠疫苗、流感疫苗 、兒童常規疫苗施打和免費教育講座。

就診時間從上午9時開始，當天就診人數眾多，許多人一早就在門外排隊。一名來自蒙市的華裔居民張女士和朋友一起前來看眼科，她表示平時預約醫生非常麻煩，而義診活動當場就可以驗光配眼鏡，許多醫生都會講中文，十分便捷。當天加州 眾議會第49選區議員方樹強（Mike Fong）也來到現場，支持義診活動。

根據主辦方介紹，義診項目包括內科、心臟科、泌尿科、腫瘤科等西醫專科，需提前預約；針灸、推拿、拔罐等中醫項目和洗牙、補牙、拔牙等牙科項目，需在現場排隊。民眾進入義診現場後，先進行血壓等常規項目的身體檢查。此外，義診活動還提供現場免費眼科檢查，民眾當場就可以選擇鏡框和鏡片，約三至四周就可以收到眼鏡。階進慈善基金會執行長葉品毅（Kevin Ip）表示，除上述項目外，義診還提供多項疫苗的施打，對於即將入校的大學生來說尤為重要，他們有一些常規類別的疫苗需要施打。此外，因疫情停辦的階進教育講座也已經恢復，主題是資產規畫、老人法和移民法。

此次義診活動陣容強大，聚集了來自知名醫學院Western University of Health Sciences、凱瑟醫院（Kaiser Permanente），以及深受華人歡迎的中醫診所多位專家，他們帶著自己的畢業實習生，為民眾提供最專業的服務。Western University of Health Sciences護理學教授Patty Shakshu和凱瑟醫學院許教授表示，此次帶著學生一起參加這個回饋社區的活動，十分有意義；精通牙科多年的賴醫師表示，他參加義診活動已經好幾年，看著義診隊伍不斷壯大，牙科從一開始的補牙項目，到現在的X光、洗牙補牙、牙周病等多個服務項目，離不開志工們的支持。