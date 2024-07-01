我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國17歲羽球小將魂斷賽場 親姊質疑急救過程 悲喊：不能接受

紐約13歲亞裔持假槍拒盤查 與警扭打被擊斃

國慶日提前過 蒙市煙火秀點亮夜空

記者沈瑋／蒙特利公園市報導
市長黃泰平（左二）在慶典上致詞。（記者沈瑋/攝影）
市長黃泰平（左二）在慶典上致詞。（記者沈瑋/攝影）

蒙特利公園市29日在巴恩斯公園（Barnes Park）隆重舉辦了一年一度的獨立日慶祝活動，吸引數千名居民和遊客前來參加。活動現場熱鬧非凡，市府官員到場與市民共同慶祝，享受歡聚時刻；亦不忘鼓勵大家多多支持本地商家，以及積極參與選舉投票

活動於下午4時開始，不少家庭特意帶來了露營椅，在公園草地上邊吃邊聊，享受家庭時光。市政府特地安排了美食餐車和現場樂隊表演，讓參與者度過了一個愉快的下午。隨著夜幕降臨，活動的高潮——煙火秀即將展開，吸引了越來越多的市民前來占位。晚上9時，煙火表演正式開始。整個天空瞬間被五光十色的煙火照亮，令人目不暇接。煙火的絢麗光芒和震撼的爆炸聲，引起了現場觀眾的陣陣驚呼和掌聲。

市民陳女士此次與家人一同前來，她說自己的孩子正是對一切都感到很興奮的年紀，一開始可能有點被煙火的聲音嚇到，但很快便適應了，看得目不轉睛。慶祝活動在煙火秀後圓滿結束，市民們帶著滿滿的回憶和笑容陸續離開，也期待明年的獨立日慶典。

此次活動的成功舉辦，展現了蒙特利公園市這個多元文化社區的獨特凝聚力。市長黃泰平（Thomas Wong）、副市長吳紹榮（Vinh Ngo）、市議員饒影凡（Yvonne Yiu）及羅霈霆（Henry Lo）悉數出席。

市政府再次提醒市民，僅允許在7月4日早10時至晚10時期間燃放合法安全的煙火，且任何時候都不能在任何公園裡放煙火。市民如發現非法煙火的使用和銷售，可致電蒙市警察局非緊急電話626-573-1311舉報。

民眾在公園的Ramona Ave一側觀看煙火。（記者沈瑋/攝影）
民眾在公園的Ramona Ave一側觀看煙火。（記者沈瑋/攝影）

蒙特利公園市 投票

上一則

加州最富4位立法者 去年至少投資股市百萬

下一則

階進基金會義診 多位名醫匯集

延伸閱讀

蒙市重大車禍3死者未係安全帶 華人回顧驚險一幕

蒙市重大車禍3死者未係安全帶 華人回顧驚險一幕
國慶無人機燈光秀替代煙火 降空汙防山火

國慶無人機燈光秀替代煙火 降空汙防山火
橙縣11城市 允許合法販售煙火 施放時遠離房屋乾燥植被

橙縣11城市 允許合法販售煙火 施放時遠離房屋乾燥植被
河濱男藏千磅非法煙火 自製上百爆炸物

河濱男藏千磅非法煙火 自製上百爆炸物
合作療傷 蒙特利公園走出大型槍擊案陰影

合作療傷 蒙特利公園走出大型槍擊案陰影
蒙市大車禍3死2傷 1人被甩飛車外陳屍屋頂

蒙市大車禍3死2傷 1人被甩飛車外陳屍屋頂

熱門新聞

佛羅里達州大學新生克羅斯曼23日準備搬入加州林肯大學宿舍時，家人租來的日產車子遭砸搶，損失數千元。（FOX News畫面）

入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州

2024-06-23 19:48
加州報告全美首例罕見性傳染感染——鬚毛癬菌基因 VII 型（TMVII）病例，感染後身上會出現疼痛、持續性病變和嚴重發炎。（加州公共衛生廳）

公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病

2024-06-24 18:57
台灣知名餐廳鼎泰豐在迪士尼城園區（Downtown Disney）分店近日即將開業。（讀者提供）

鼎泰豐迪士尼分店即將開業 推出限量版T恤、帽子、運動衫

2024-06-22 02:16
紅線是聖安德列斯斷層(San Andreas Fault)，黑色箭頭是兩大坂塊移動的方向。 (取自geology.com)

加州地牛又翻身 大地震會不會來？震央位置是災情關鍵

2024-06-25 00:26
長者詐騙頻傳，加州參議員推動修正案。（本報系資料照片）

洛81歲婦被騙7度匯出所有積蓄 銀行未阻止

2024-06-27 00:21
中華航空（China Airlines）即日推出夏季優惠促銷，折扣12%到20%不等。（取自華航官網）

華航夏日優惠 洛杉磯往返台北最低票價747元

2024-06-29 02:19

超人氣

更多 >
中國「天龍3號」火箭試射爆炸

中國「天龍3號」火箭試射爆炸
美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她

美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她
浙江婦堅持健身14年 50歲「阿姨爆改成小姐姐」

浙江婦堅持健身14年 50歲「阿姨爆改成小姐姐」
羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝

羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝
再給莊國棟一次選擇機會？ 彭冠英：他會選擇黃亦玫

再給莊國棟一次選擇機會？ 彭冠英：他會選擇黃亦玫