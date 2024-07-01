國慶日提前過 蒙市煙火秀點亮夜空

市長黃泰平（左二）在慶典上致詞。（記者沈瑋/攝影）

蒙特利公園市 29日在巴恩斯公園（Barnes Park）隆重舉辦了一年一度的獨立日慶祝活動，吸引數千名居民和遊客前來參加。活動現場熱鬧非凡，市府官員到場與市民共同慶祝，享受歡聚時刻；亦不忘鼓勵大家多多支持本地商家，以及積極參與選舉投票 。

活動於下午4時開始，不少家庭特意帶來了露營椅，在公園草地上邊吃邊聊，享受家庭時光。市政府特地安排了美食餐車和現場樂隊表演，讓參與者度過了一個愉快的下午。隨著夜幕降臨，活動的高潮——煙火秀即將展開，吸引了越來越多的市民前來占位。晚上9時，煙火表演正式開始。整個天空瞬間被五光十色的煙火照亮，令人目不暇接。煙火的絢麗光芒和震撼的爆炸聲，引起了現場觀眾的陣陣驚呼和掌聲。

市民陳女士此次與家人一同前來，她說自己的孩子正是對一切都感到很興奮的年紀，一開始可能有點被煙火的聲音嚇到，但很快便適應了，看得目不轉睛。慶祝活動在煙火秀後圓滿結束，市民們帶著滿滿的回憶和笑容陸續離開，也期待明年的獨立日慶典。

此次活動的成功舉辦，展現了蒙特利公園市這個多元文化社區的獨特凝聚力。市長黃泰平（Thomas Wong）、副市長吳紹榮（Vinh Ngo）、市議員饒影凡（Yvonne Yiu）及羅霈霆（Henry Lo）悉數出席。