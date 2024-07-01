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橙縣華人商會基金會 21.5萬元獎學金支助華生

爾灣訊
600多人參加橙縣華人商會基金會2024年獎學金頒獎典禮。（橙縣華人商會基金會提供）
600多人參加橙縣華人商會基金會2024年獎學金頒獎典禮。（橙縣華人商會基金會提供）

橙縣華人商會基金會（OCCACCF）2024年獎學金頒獎典禮日前在爾灣盛大舉辦，由當地華人工商各界人士慷慨捐助的21萬5000元獎學金發送到40位優秀學子手中。

橙縣華人商會基金會2024年獎學金頒獎典禮日前在爾灣盛大舉辦，21.5萬元獎學金...
橙縣華人商會基金會2024年獎學金頒獎典禮日前在爾灣盛大舉辦，21.5萬元獎學金發送到40多位優秀學子手中。（橙縣華人商會基金會提供）

聯邦眾議員金映玉（左）向橙縣華人商會基金會會長林瑪麗（右）表示感謝。（橙縣華人商...
聯邦眾議員金映玉（左）向橙縣華人商會基金會會長林瑪麗（右）表示感謝。（橙縣華人商會基金會提供）

聯邦眾議員劉雲平、趙美心、金映玉分別上台致詞，感謝橙縣華人商會基金會數年如一日，關心支持教育事業，用實際行動支持華裔學子完成大學學業，圓大學夢想，也是為社會培養優秀尖端人才。三位國會議員、爾灣市長Farah Khan等分別向橙縣華人商會基金會會長林瑪麗（Mary Lin）、橙縣華商會會長胡安瀅（Ann Hwu）頒發賀狀，感謝她們匯集工商界力量助學所付出的心血和努力。

聯邦眾議員趙美心（紅衣）祝賀獲獎學生。（橙縣華人商會基金會提供）
聯邦眾議員趙美心（紅衣）祝賀獲獎學生。（橙縣華人商會基金會提供）

林瑪麗表示，總額21.5萬元的獎學金當晚頒發給2024年的10位獲獎者，2021-2023年的30位獲獎者，還有剛畢業的2020年得獎者。她說，改變一個人一生最好的方法就是教育，這也是橙縣華人商會基金會的信念。

橙縣華人商會基金會會長林瑪麗（左）、橙縣華商會會長胡安瀅（右）為籌集獎學金貢獻良...
橙縣華人商會基金會會長林瑪麗（左）、橙縣華商會會長胡安瀅（右）為籌集獎學金貢獻良多。（橙縣華人商會基金會提供）

林瑪麗表示，獎學金的評審相當嚴謹，透過仔細審查資格、家訪、小組面試和最終審議，選擇出最優秀、最有前途和最需要的學生。她表示，基金會今年共籌集到近30萬元，所以能夠額外向三位學生提供每人一次性5000元的獎學金，幫助他們實現夢想。

600多人參加橙縣華人商會基金會2024年獎學金頒獎典禮。（橙縣華人商會基金會提...
600多人參加橙縣華人商會基金會2024年獎學金頒獎典禮。（橙縣華人商會基金會提供）

晚宴上藝術家們表演了精采節目，M3模特兒傳媒學院的時裝秀；李冰、石磊小提琴演奏+歌曲《新茉莉花》；情歌王子李剛的《女人花》；龍懿演唱《紅眼睛》等，帶動全場歡聲笑語，掌聲連連。

華人 橙縣 爾灣

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