喜瑞都松柏會端午園遊會聯歡 吸引逾200人參加

喜瑞都松柏會日前舉辦端午節聯歡活動。（主辦者提供）

南加州喜瑞都 松柏會近日舉辦傳統端午節 聯歡園遊會，吸引了200多人參加。當天活動還有喜瑞都市市議員武文章、ABC學區教委主席謝苗家貞、喜瑞都社區學院理事劉昕，以及喜瑞都市前市長李欒復青等嘉賓應邀參加。

聯歡活動於6月15日舉辦。有娛樂節目表演，還有提供會員福利的健康展，有好玩的遊戲、籌款義賣衣物等，以及大家喜愛的小吃攤和應景美食，包括粽子、包子、蘿蔔絲餅、刈包、鹹水角、炒米粉、炒麵、各色小菜、水果等。安排的節目有卡拉OK、松柏會合唱團及社團表演，合唱、排舞、夏威夷舞、土風舞、印尼樂器演奏等豐富多彩。期間表演者與觀眾們一起共歌共舞，氣氛親切融洽。松柏年刊小組也向會員們報告工作進展，現場還有過往年刊供大家領取留念。

會長顏綠美還特邀當天過生日的市議員武文章，及次日慶生的前市長李欒復青上台，全體來賓及會員為他們，以及六月壽星們合唱生日快樂歌。台上台下齊聲高歌，現場滿是掌聲歡笑聲。最後由土風舞社帶大家一起做雙手配樂運動。活動結束時，大家還戀戀不捨，不願離去。

顏綠美會長代表松柏會特別感謝所有參展展商、表演團體，以及20位理事、30名義工們的奉獻和支持，讓這次活動順利圓滿成功。大家期待9月間舉辦的中秋節聯歡活動，能夠再次相聚同樂。